V pátečním zápase v Otrokovicích se zapsal mezi střelce. „Hrát první ligu za Sigmu je pro mě sen,“ říká talentovaný středopolař, který už v minulé sezoně stihl posbírat čtyři ligové starty, byť to dohromady vyšlo na pouhých 14 minut.

Jaké jsou tréninkové dávky pod trenérem Látalem?

Tréninkové dávky jsou samozřejmě těžké. Ale v této fázi je zkrátka potřeba nabrat kondici, abychom z toho pak v celé sezoně mohli čerpat. Je to asi stejné jako všude.

Byl to velký šok?

To bych asi neřekl. Všichni jsme s tím tak nějak počítali, že nás bude čekat tvrdá příprava.

Rozdíl oproti předchozí juniorské kategorii to asi byl, ne?

Samozřejmě, to už je obrovský rozdíl. To se nedá vůbec srovnávat. Ať už jsou to tréninky nebo zápasy, tak je to úplně jiné. Všechno v daleko větší rychlosti, ve větším důrazu. Je to náročnější.

Z nového trenéra, který má slavné jméno, se vám nohy nerozklepaly?

To by asi bylo špatně, kdybychom se báli trenéra. Trochu nervozity tam asi na začátku bylo, ale na tréninku určitě ne (usmívá se).

Berete to, že přišel nový trenér, jako možnost ukázat se co nejvíc?

Je to pro nás všechny hlavně obrovská výzva. Chceme se poprat o místo v kádru. Je jasné, že to je těžké, ale musíme pracovat naplno.

Dnešní zápas byl podle vás ovlivněný tím, že tvrdě makáte a v závěru už jste toho měli po fyzické stránce dost?

Nemůžu mluvit za kluky, ale je toho opravdu dost. Pracovali jsme hodně, ale myslím si, že s tím všichni počítají. Zápas jsme bohužel prohráli, ale je to zkrátka jen příprava. Věřím, že to bude jen a jen lepší. Možná jsme měli trochu těžší nohy, ale na to se určitě nemůžeme vymlouvat. Soupeř má taky přípravu.

Už v minulé sezoně jste posbíral několik ligových minut. Jak jste to vnímal?

Byl jsem rád opravdu za každou minutku. Ze začátku jsem byl trochu jak v Jiříkově vidění, ale byl jsem hrozně šťastný. Je to liga, něco úplně jiného, než jsem poznal do té doby. Sice nechodily úplně plné stadiony, ale byl to rozdíl oproti zápasům za juniorku, kam v pondělí chodilo 150 lidí. Když pak jedete na Slavii, nebo do Opavy, kde je stadion menší, ale zase je plno, je to úplně něco jiného.

Jakou máte vizi nejbližšího pokračování kariéry? Věříte, že se hned chytíte v áčku Sigmy, nebo plánujete hostování?

Můj prvotní cíl je určitě dostat se do kádru A-týmu. Už před soustředěním se asi uvidí, jak to vypadá. Zatím jsme to opravdu neřešili. Pokud bych se do áčka neprobojoval, tak bych rád šel hrát někam druhou ligu. Ale můžu zůstat i v Olomouci a mít vytížení ve třetí lize. Uvidíme, jak to bude.

Cítíte se být už na ligu připravený?

Jestli jsem připravený, to je možná spíš otázka na trenéra. Určitě bych asi potřeboval nabrat nějaké zkušenosti… Já mám hlavně moc rád fotbal a chci hrát. Jestli to bude první liga, nebo druhá liga, to je mi teď možná i trochu jedno, i když sen a cíl je hrát za Sigmu v první lize. To je jasné. (usmívá se)