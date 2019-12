Dva roky nazpět dorazil ofenzivní rychlík do Dortmundu. Už jako sedmnáctiletý stál osm milionů eur (v přepočtu dvě stě milionů korun). Německému celku však tahle investice rozhodně vyšla, naopak trhat vlasy si musí v Manchesteru City.

Stále ještě teenager Sancho totiž může svým příštím přestupem úplně klidně atakovat hranici sta milionů eur. O jeho služby stojí největší giganti. Mluví se o zájmu Realu i Barcelony, ale favorité jsou hlavně na Ostrovech.

Za největšího byl dlouho považován Manchester United, jenže v minulém týdnu se začalo spekulovat o Liverpoolu, aby v posledních dnech žezlo přebrala Chelsea.

Té UEFA zrušila trest, který jí zakazoval přivádět do klubu nové hráče, a londýnský celek se okamžitě zařadil do fronty hodlajíce nabídnout onu magickou devítimístnou sumu. Sancho jako malý kluk fandil právě Blues, navíc je velký kamarád s další vycházející hvězdičkou Calummem Hudson-Odoiem, se kterým by měl podle plánů vytvořit elitní duo na několik let dopředu.

Odchod z Německa je celkem jistý

Že v zimě či nejpozději v létě prchne z Německa, se zdá být celkem jisté. V Dortmundu se totiž necítí úplně ideálně. První neshody začaly, když Sancho dostal v říjnu pokutu za pozdní příjezd z reprezentačního srazu a sportovní ředitel Michael Zorc i trenér Lucien Favre si neodpustili slova kritiky.

V zápase s Bayernem pak šel ze hřiště po 36 minutách a kouč Favre ještě přiznal, že to nemělo nic společného se zraněním, ale prostě nebyl dost dobrý.

Přitom na hřišti válí. V Bundeslize stihl od příchodu před dvěma lety 58 zápasů, ve kterých zaznamenal bilanci 20 gólů a 29 asistencí. Letos ve 20 utkáních devětkrát skóroval a desetkrát přihrával.

„Úžasný talent. Je rychlý, technicky nadaný. Dokáže branky střílet stejně jako je připravovat pro spoluhráče. Opravdu komplexní hráč,“ vychvaloval ho i spoluhráč Axel Witsel.

Jeho ofenzivní umění podruhé na podzim okusí i Slavia.