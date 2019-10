„Fotbal se hraje na góly a my žádný nedali. Soupeř nás potrestal, ze čtyř situací vstřelil dvě branky, což rozhodlo. Nemůžeme pomýšlet na výhru, když nevyužijeme tolik nadějných situací,“ ví devětadvacetiletý středopolař.

Ševci nehráli špatně. Hlavně ve druhé půli protivníka přehrávali. Místo vyrovnání ale v závěru inkasovali druhý gól a bylo hotovo. „Pocity jsou smíšené. Je blbý, když odehrajeme takový zápas. K tomu nejde moc co říct. Bolka je třetí tým tabulky, druhou půlku zaleze a skoro celou dobu brání a čeká, co vymyslíme,“ říká Džafić.

Moravané proti Středočechům opravdu měli územní převahu a vypracovali si hodně slibných příležitostí i několik tutovek, koncovka však byla bídná. Ke střele se několikrát dostal i Džafić, který byl blízko gólu ještě za bezbrankového stavu, když jeho ránu z trestného kopu chytil hostující gólman Stejskal.

„Možná chybělo pár centimetrů nebo trošku horší gólman,“ vtipkoval zlínský fotbalista, který pak pálil nad. Další přímý kop z velmi dobré pozice už přenechal Argentinci Podiovi. „Cítil jsem se na to, ale podle Pabla to bylo spíš na leváka, tak jsem ho nechal. Vždycky je to o domluvě na hřišti,“ říká Džafić.

V prvním poločas na sebe upozornil ještě jedním momentem, když od rozhodčího Proskeho po první obdržené brance vyfasoval žlutou kartu. Bosenský záložník si totiž myslel, že gólu Komličenka předcházel útočný faul. „Zastával jsem se Rakovana, který byl blokovaný a nemohl vyběhnout na centr,“ vysvětluje.

Matějovský musel střídat

Dorážka ruského útočníka s domácími borci až tolik nezatřásla. Ševci se naopak po nepříjemném direktu zvedli, vyrovnali hru a po přestávce už byli lepším týmem. Hostům ublížilo střídání kapitána Matějovského. Klíčový hráč Mladé Boleslavi měl zdravotní komplikace, proto šel o poločase z trávníku dolů.

„Nevím, proč ho střídali, ale je fakt, že s ním Bolce odešla fotbalovost. Možná i díky tomu jsme ji přehrávali,“ myslí si Džafić. Ten chválil i nejlepšího střelce FORTUNA:LIGY. „I když Nikolaj nebyl možná tolik vidět, je silný v mezihře. Boleslavi moc pomohl,“ je přesvědčený.

Fastavu právě přesně takový bombarďák, jakým je Komličenko, citelně schází. Trenér Kameník tak musí ve zbytku podzimu najít v kádru Zlína někoho, kdo mančaft nakopne a začne střílet branky.

Zatím sedmatřicetiletý kouč změnil trochu herní systém a nějaké detaily. „Taky už celých devadesát minut celoplošně nenapadáme soupeře, protože to se těžko dá vydržet. Vždycky chvíli počkáme na soupeře, a když máme sílu a možnost, tak zaútočíme,“ říká.

Ševci musí v tréninku dál pracovat hlavně na útočné fázi. I když proti Boleslavi měli hodně náběhů a centrů ze stran, hostující obrana všechno odvrátila.

V týdnu se budou zlínští fotbalisté důkladně připravovat na důležitý duel v Příbrami. U Litavky se bude hrát o šest bodů. „Nemůže se dívat na to, s kým hrajeme. Víme ale, že teď potřebujeme bodovat za každou cenu,“ dodává Džafić.