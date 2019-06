"4. června 2011 se pro chlapce vyrůstajícího na Vysočině stalo něco tak neuvěřitelného, že o tom ani nikdy nesnil. Hrát za národní tým České republiky. To něco neuvěřitelného dnešním dnem končí. Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl ze zdravotních a rodinných důvodů ukončit reprezentační kariéru," uvedl Gebre Selassie na sociální síti.

"Nikdy nezapomenu na pocit hrdosti při nástupu na hřiště a následném zpěvu národní hymny. Děkuji všem trenérům, pod kterými jsem reprezentoval, a všem spoluhráčům, s kterými jsem oblékal reprezentační dres. A stejnou měrou děkuji všem lidem, kteří mi fandili. Do budoucna hodně štěstí a úspěchů české reprezentaci. Bylo mi ctí," dodal hráč s etiopskými kořeny.

Gebre Selassie se už nezúčastní červnového srazu reprezentace, během něhož národní tým odehraje dva domácí zápasy evropské kvalifikace s Bulharskem a Černou Horou.

Šilhavý se snažil rozhodnutí zvrátit

Reprezentační kariéru uzavřel s bilancí 54 startů a tří vstřelených branek, které si připsal shodně v utkáních světové kvalifikace. Před osmi lety debutoval na turnaji v Japonsku a zúčastnil se evropských šampionátů v letech 2012 a 2016. Hrával také za českou jednadvacítku.

Šilhavý se ještě snažil Gebre Selassiemu konec v národním týmu rozmluvit. "Je to škoda. Věděl jsem, že o tom nějakou dobu přemýšlel. Několikrát jsem s ním mluvil, aby v reprezentaci ještě pokračoval. Na druhou stranu chápu, že se po posledních zdravotních problémech rozhodl získat v sezoně víc času na odpočinek. Každopádně bych mu chtěl moc poděkovat za to, co pro českou reprezentaci udělal," uvedl pro web Fotbalové asociace ČR Šilhavý.

Gebre Selassie s fotbalem začínal ve Velkém Meziříčí, působil v Jihlavě, pražské Slavii, Liberci a po zisku titulu se Slovanem v roce 2012 odešel do Brém, kde hraje doteď.