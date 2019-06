Devětadvacetiletý srbský stoper se s fanoušky ševců rozloučil minulý pátek. Naposledy zamával tribunám, zamáčkl slzu. Gajić po dvou a půl letech na Moravě končí. „Chci se v kariéře posunout dál, zkusit novou výzvu,“ přiznává rodák z Bělehradu.

Do Česka přišel v únoru 2015. Z druholigového klubu FK Borča se vydal do Prahy, kde nosil dres Bohemians 1905. O dva roky později zamířil na Moravu, se Zlínem vyhrál MOL Cup a zahrál si Evropskou ligu.

I když ševci zase bojují o účast v předkole prestižní soutěže, Gajiće v Baťově městě neudrží ani další případný úspěch. „Už jsem fakt rozhodnutý,“ říká sympatický zadák.

Nepřemlouvali vás spoluhráči, vedení klubu, abyste ve Zlíně zůstal?

Ano, kluci mě pořád hecují. I Zdeněk Grygera se mnou pořád diskutuje. Že pokud teď vyhrajeme a budeme hrát kvalifikaci o Evropskou ligu, ať tady zůstanu. Také trenér brankářů Ota Novák si ze mě pořád dělá srandu.

Nezlomil by vás tedy ani případný postup do předkola Evropské ligy?

Opravdu nezlomil. Už jsem se fakt definitivně rozhodl.

Už víte, kde budete příští sezonu působit?

Zatím ještě ne. Nějaké nabídky mám na stole, ale řešit to chci až po konci sezony. V klidu si sednu a s čistou hlavou se rozmyslím. Rozhodovat se budu podle toho, co je nejlepší pro mě i rodinu. A tam pak půjdu.

Jak budete na Česko vzpomínat? Bude vám někdo chybět?

Samozřejmě jenom v dobrém. Máme spoustu hezkých vzpomínek. Prožil jsem tady moc hezkých věcí. Ať už z hlediska fotbalové kariéry, nebo osobního života. Ve Zlíně se mi narodil syn, naučil jsem se mluvit česky, takže třeba se sem po konci kariéry vrátím a budu tady bydlet nebo pracovat. Uvidíme. Na to mám ještě čas. Každopádně mi budou chybět kamarádi, které jsem poznal jak ve Zlíně, tak i předtím v Praze, když jsem hrával ještě za Bohemku.

Ve Zlíně jste strávil dva a půl roku. Jak budete na tohle angažmá vzpomínat?

Bylo to krásné období, strávil jsem tady dva a půl roku. Zlín mi v kariéře hodně pomohl. Hrával jsem pravidelně, hodně jsem se zlepšil. Ovládli jsme pohár, zahrál jsem si Evropsku ligu, Česko-slovenský Superpohár. Na to se nedá zapomenout. I letos se nám daří, a pokud všechno půjde podle našich představ a vyřadíme ve dvou zápasech Mladou Boleslav a podaří se nám zase kvalifikovat do Evropské ligy, tak to bude úžasné!

Když jste do Zlína z Bohemians přicházel, věřil jste, že byste si mohli zahrát Evropskou ligu a stát se součástí úspěšné party?

Podobný úspěch jsem čekal. Když jsem před svým příchodem do Zlína mluvil s Vukadinovičem a viděl, že ševci jsou na tom v tabulce dobře, tak jsem tomu věřil. Taky byla šance dostat se do Evropy přes pohár. My jsme si ale spíš věřili, že to půjde přes ligu. Nakonec to vyšlo přes Mol Cup. Víc jsem toho nečekal. Byl to pro mne fantastický krok v kariéře.

Ve Zlíně jste zažil oslavy výročí sta let od založení klubu. Odvezete si domů nějaký cenný suvenýr nebo dárek?

Odvezu si červenobílý retro dres ze zápasu proti Slavii. To bude moje největší památka. Pak mám už takovou speciální černou šálu vyrobenou právě k výročí sta let.

Ve Zlíně jste spolupracoval se čtyřmi trenéry. Který z nich vám dal nejvíc?

Každý trenér měl něco do sebe, ale nejvíc si budu pamatovat Páníka a Bílka, kteří to tady drželi hodně vysoko. Doufám, že se oba ještě jednou do Zlína vrátí a udělají tady další úspěchy. Na druhé straně je škoda, že nevydrželi déle.

Se kterými spoluhráči jste si nejvíce rozuměl?

Úplně nejvíc mi seděla spolupráce s Jugasem. Hned jsme si vyhověli. Podle mě jsme hráli fakt dobře. Ale zapomenout nesmím ani na další kluky, jako jsou Bartošák, Matejov, Bačo, Buchtič, Podio nebo Živulič. Se všemi, kteří hráli v sestavě vedle mě, jsem si rozuměl. Žádné problémy nebyly.

Jak jste si užil poslední domácí zápas s Mladou Boleslaví? Byla po zápase nějaká oslava?

Výhru jsme oslavili stejně jako každou jinou. (úsměv) Nic speciálního nebylo. Navíc nyní, když se s jedním týmem hraje dvakrát po sobě, tak oslavy a pokřiky v kabině necháváme až po odvetě. Bylo tomu tak s Olomoucí a věřím, že to stejně dopadne i po Mladé Boleslavi.

Jaká podle vás bude odveta?

Bude to úplně jiný zápas než v pátek ve Zlíně. Podle mě nás Mladá Boleslav stejně jako předtím Olomouc podcenila, čehož jsme využili. Uvidíme, jak to bude teď. Soupeř musí útočit, k postupu vstřelit minimálně dva góly. My samozřejmě budeme chtít ubránit Komličenka s Mešanovičem, což je náš hlavní úkol. Věřím, že postup zvládneme.

Co vůbec říkáte nadstavbové části?

Play-off se mi líbí. Mockrát v kariéře si ho totiž nikdo z nás nezahraje. Já to nyní hraji poprvé a je to zajímavé.