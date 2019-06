Jeho tým v sestavě se spoustou nových hráčů porazil Žilinu 4:3. „Myslím, že to bylo velice dobré utkání. Přijeli jsme z kempu, který byl hodně tvrdý, takže jsme logicky postavili dvě jedenáctky, každá odehrála poločas. Byly tam velice dobré akce, ale i slabší fáze, ale to je naprosto normální. Čtyři góly mě potěšily,“ shrnul utkání Straka, na němž bylo vidět opět nadšení z toho, že mohl vést své svěřence, byť jen v přípravném utkání.

Odešlo vám 22 gólů. Jak těžké bude nahradit Budínského a Wágnera?

Dvaadvacet gólů jen z poslední sezony. Oba dokazovali i v předešlých sezonách, jak jsou pro Karvinou nesmírně platní. Asi každý ví, že nahradit je bude těžké, ale takový je fotbal. Nechtějte po mně, abych tady brečel. To není můj styl. Odešli a my se s tím musíme poprat. Jedeme dál.

Ukazuje vám někdo z nových hráčů, že by mohl být tím typem rváče, kterého byste v mužstvu rád měl?

Někteří ukázali svou kvalitu, to je pro mě pozitivní. Ale jsme teprve na startu, máme před sebou další tvrdé dny. Teď si kluci malinko oddechnou, měli to na soustředění hodně náročné.

Příprava je extrémně krátká. Budete chtít v příštím týdnu už mít jasno o základní sestavě?

Člověk už něco v hlavě má, ale zároveň je to o celém týmu, nejen o té jedenáctce, která zrovna nastoupí do utkání. Je to o hráčích, kteří budou v sezoně makat a jezdit po zadku tak, jak to mám rád. Určitou kvalitou bychom chtěli zvládnout i tu taktickou část. Času je málo, to souhlasím, ale my se s tím nějak porveme.

Pochvaloval jste si vstřelené góly, takže hru dopředu. A co ty tři obdržené?

Viděli jsme dva rozdílné poločasy. Ten první byl z mého hlediska daleko lepší, poněvadž tam bylo více kvality ve středu a bylo to i taktičtější. Druhý poločas byl spíš hodně otevřený. Dokázali jsme z šancí dávat góly a měli tam i další šance. Ukázalo nám to, že tady máme dobré kluky, kteří jsou brejkoví, ale ukázalo to i jisté slabiny.