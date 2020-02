Slovenský kouč (ještě ve službách Žiliny) před třemi a půl roky moc stál o Aleše Čermáka (25). „Tenkrát jsme si spolu dvakrát telefonovali. Z přestupu ale sešlo, protože Sparta byla proti,“ líčil Čermák na recepci hotelu Elba v Esteponě během rozhovoru pro Deník. „Je fajn, že vím, o koho jde, když nás teď pan Guľa vede.“

Zamlouvá se vám herní systém 4-3-3, na němž kouč bazíruje?

Vnímám ho pozitivně. Je v něm větší variabilita středních záložníků, můžeme se více točit, rotovat, což po nás trenér chce. Takže si jednou mohu v klidu seběhnout dolů pro míč a dvakrát zůstat mezi stopery.

Je tohle rozestavení fyzicky náročnější?

Naopak. Kolikrát se dají ušetřit kroky, pokud si všichni držíme svoje pozice.

Tušíte, že jste blízko základní sestavě? Örebru jste vstřelil gól a jedenáctka s vámi v sestavě dala tři branky za 25 minut.

Sestava, která proti Örebru nastoupila na posledních 25 minut, asi nebyla základní jedenáctkou. Trenér nás teď hodně protáčí. To, že jsme dali tři góly, může být i tím, že nám kluci soupeře dobře unavili. Ke konci zápasu už Švédové nebránili důsledně a koncentrovaně jako na jeho začátku. Navíc panovalo velké teplo. Takže bych to nepřeceňoval.

Zeptám se jinak: Jaký máte pocit ze své výkonnosti v přípravných utkáních?

Vždycky to může být lepší a pořád je co zlepšovat. V některých ohledech jsem k sobě hodně kritický.

Jak se osobně vyrovnáváte s absencí Michaela Krmenčíka, který odešel do Brugg?

Je pravda, že jsme spolu hráli dlouho a dobře. Co bych k tomu řekl… Snem každého fotbalisty je dostat se do ciziny a obzvlášť do klubu jako Michael. Bruggy vedou ligu o devět bodů, hráli Ligu mistrů. Můžu mu jen gratulovat a přeji mu to.

Zatím to vypadá, že jeho absence není znát. Bez Krmenčíka jste dvakrát s přehledem vyhráli 3:0.

Stále jde jen o přípravu. Krmi dal spoustu důležitých gólů, někdy úplně z ničeho. Dokázal nám strašně pomoct a jeho absence se teprve může projevit.

Zvládne Viktoria Plzeň jeho branky nahradit?

Nic jiného nám nezbývá. Věřím, že to zvládneme.

Změní se po jeho odchodu vaše role na hřišti?

Myslím si, že ne. Na hrotu mám typologicky stejné a velké hráče.

Za necelé dva týdny startuje FORTUNA:LIGA. Budete na konci spokojeni s druhým místem?

Spokojeni? Budeme dělat všechno pro to, abychom ligu vyhráli. Jestli budeme spokojeni, si můžeme říct až na konci sezony.

Kdo s vámi bude ještě prohánět Slavii?

Těžko říct. Ale doufám, že už nikdo. (směje se) Snad ji budeme nahánět jen my a za námi bude co největší díra. Sám jsem zvědavý, v jaké formě budou na jaře naši konkurenti.

Sledujete dění ve Slavii a ve Spartě?

Když se někde napíše, že nějaký hráč přestoupil, tak se v kabině o tom bavíme. Základní přehled mám.

Těšíte se na jarní část o to více, protože je v létě mist-rovství Evropy a vy můžete zabojovat o nominaci?

Samozřejmě. V seniorské reprezentaci jsem nikdy nebyl. Každý hráč sní o tom, že si za ni zahraje. Momentálně se ale soustředím na to, abych byl zdravý a dařilo se mi. A co bude, to uvidíme.

Ligu začínáte v Opavě a pak přivítáte doma Příbram. Berete to jako přijatelný los pro start soutěže?

Je jedno, jestli začínáte v Jablonci, nebo na Spartě. Neřešíme to.

Týmy z čela tabulky jako Slavii, Spartu, Jablonec nebo Ostravu máte venku. Jak se díváte na tento fakt?

Nijak, na podzim jsme je pro změnu měli doma. S kluky tohle absolutně nerozebíráme.