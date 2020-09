Hráči Slavie, Sparty a Plzně nasedli ještě v noci v Bratislavě do aut a odjeli pryč. Ostatní vyrazili v sobotu ráno autobusy.

Sraz skončil kvůli nařízení hygieničky Martiny Marešové. Pondělní duel se Skotskem (měl se hrát v Olomouci) byl odvolán. Verdikt vyvolala situce v národním týmu, kde se během necelého týdne objevili dva členové realizačního týmu nakažení koronavirem. „Je obava, že by se mohl šířit dál,“ řekl mluvčí asociace Michal Jurman.

Fotbalisté měli nastoupit do zkrácené karantény, brzy být otestováni a pak se v případě negativního výsledku vrátit do klubů. Členové realizačního týmy měli podle prvních zpráv absolvovat klasickou desetidenní izolaci.

Přesto se znovu rozběhl kolotoč jednání. Fotbalová asociace dumá, jak duel se Skoty nakonec sehrát. „Co se týká pondělního termínu utkání se Skotskem, vedení FAČR už je v tuto chvíli v kontaktu s UEFA, se kterou diskutuje všechny možné varianty řešení aktuální situace, včetně např. odehrání utkání s jiným výběrem národní reprezentace,“ řekl mluvčí Michal Jurman. „Pokud bude nějaký další posun v debatě s UEFA o ne/realizaci pondělního utkání, budu vás informovat,“ dodal.

Důvod snahy byl logický. V nepřehledné situaci se budou těžko hledat další termíny, navíc Česku hrozila kontumační prohra 0:3. Po dohodě s UEFA nakonec padl verdikt, že se pondělní střetnutí uskuteční.

Reprezentace bude mít dozajista naprosto nestandardní složení. „Aktuální hráči a realizační tým, kteří opouští sraz, by samozřejmě dle logiky toho, co jsem popsal, nemohli v pondělí být součástí případného utkání, ale to teď zbytečně předbíhame,“ pronesl mluvčí.

Jasno by mělo být během soboty. Už kvůli tomu, aby Skotové mohli vyrazit do Česka.