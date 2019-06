Dvě sezony strávil v ostravském Baníku, kterému pomohl k postupu mezi elitu. Poslední dva roky oblékal dres polského klubu Rakow Čenstochová, jenž v právě skončeném ročníku slavil postup do Ekstraklasy. Během trenčínského angažmá si ještě na čtrnáct zápasů odskočil do druhé nizozemské ligy a týmu AGOVV Apeldoorn.

„Každé angažmá mělo něco do sebe, bylo velkou zkušeností,“ přiznává Karol Mondek. V mateřském Trenčíně zažil parádní období: „V jedné sezoně jsme vyhráli titul i slovenský pohár.“

Trenčín patřil k absolutní špičce a Mondek dostával pod Trenčínským hradem hodně prostoru. Nastoupil do devětaosmdesáti zápasů, ve kterých vstřelil pět branek. Slovenský klub vlastní bývalý nizozemský reprezentant Tscheu La Ling, tak se stává, že někteří hráči Trenčína se objeví v nizozemských týmech, to byl i případ Karola Mondeka. V jednadvaceti letech zamířili do druholigového AGOVV Apeldoorn a dařilo se mu. Ve čtrnácti utkáních se zapsal i třikrát mezi střelce.

„Šlo o hostování, které řešil majitel trenčínského klubu. Byl jsem mladý a určitě mě působení ve druhé holandské lize obohatilo,“ pochvaluje si.

Poslední čtyři roky strávil mimo Slovensko. S ostravským Baníkem zažil sestup i návrat mezi elitu.

„Vím, jaká panuje rivalita mezi Opavou a Baníkem. Vzájemné zápasy jsou velké, sám jsem to zažil na vlastní kůži. Nyní jsem v Opavě, chci být jejím platným hráčem, týmu pomoci a fanouškům ukázat, že na ligu mám,“ podotkl Karol Mondek, mimochodem, v dresu Baníku dal Opavě gól.

Do Slezska přišel se statusem volného hráče. „Skončilo mi angažmá v Polsku. Měl jsem nějaké nabídky z druhé i třetí nejvyšší polské soutěže, ale chtěl jsem do české ligy, má nyní zvuk. Hraje v ní řada kvalitních hráčů. Věřím, že pro posun v mé kariéře je Opava správným krokem,“ vysvětluje slovenský fotbalista, jenž je schopen alternovat na více postech v sestavě.

„Nejlépe se cítím na kraji, ale v Polsku mě trenér nasazoval i do středu zálohy,“ prozradil.

Že mu v Rakowě neprodloužili smlouvu, ho zamrzelo. „Podařilo se nám postoupit, v klubu byly dobré podmínky, v kabině skvělá parta. Bylo mi líto, že končím. Přitom v první sezoně jsem odehrál téměř vše. Je třeba se ale dívat dopředu. Opava je pro mě velkou výzvou,“ uzavřel rodák z Trenčína.