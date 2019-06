„Fanoušci je postupem času přijali. Věřím, že půjdu stejnou cestou,“ říká pětadvacetiletý obránce David Hovorka, který do Edenu sice přestoupil z Jablonce, ale je ze sparťanské mládežnické líhně a na Letnou se po letech strávených na hostování vrátil i do A týmu.

Jste smířený s tím, že jako bývalý sparťan to budete mít ve Slavii na začátku o něco těžší?

Když nabídka přišla, tak mě to hned napadlo. Spoustu kluků znám ze společného působení v jiných klubech a kabina mě přijala skvěle. To je nejdůležitější, pak to bude fungovat i na hřišti.

Reakcí fanoušků obou táborů se neobáváte?

To už záleží na nich. Jsem ve Slavii a chci podávat co nejlepší výkony a přesvědčit, že dokážu pomoct.

Své by o tom mohli vyprávět například Hušbauer s Delim.

Ano, s oběma jsem ve Spartě hrál a vidíte, že je fanoušci postupem času přijali. Věřím, že já půjdu stejnou cestou. Nechci řešit, co bylo. Do Sparty jsem přišel jako zraněný a moc jsem toho ani neodehrál. Jsem rád, že mi pak Jablonec umožnil hrát, protože i díky tomu jsem teď ve Slavii.

Klubový boss Jaroslav Tvrdík poznamenal, že jednání s Miroslavem Peltou o prodeji vás a Tomáše Holeše byla komplikovaná. Přišlo vám to takové?

Nemám manažera, všechna jednání jsem vedl s oběma pány osobně, takže jsem věděl, jak se to vyvíjí. Čekal jsem, že to bude rychlejší, ale vše bylo férové a jsem rád, že můžu být ve Slavii hned od prvního dne přípravy.

Jak velkou roli sehrála ve vašem přestupu dvojice Nezmar – Trpišovský?

Další důvod, proč jsem tady. S trenérem jsem se potkal už na Žižkově a v Liberci. Víme, co jeden od druhého očekávat. A nechci zklamat.

Bude náročné se v nabitém kádru Slavie prosadit?

Slavia se prezentuje jako nejlepší klub v České republice a já jsem rád, že mohu být jeho součástí. Je to jen na mně, jak se s konkurencí poperu.