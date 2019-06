Po březnové premiéře to byl pro gólmana Slovácka druhý reprezentační zápas v kariéře. Dá se čekat, že o odchovance tasovického fotbalu bude zájem z věhlasnějších klubů. Sám gólman zatím tyto spekulace vyvrací. „O ničem nevím, jsem ve Slovácku maximálně spokojený. Máme skvělou partu, skvělé fanoušky, takže teď není důvod odcházet,“ hlásil přímo z rakouského Kaprunu, kde byla reprezentace U21 na soustředění.

V rámci soustředění jste odehráli dva přípravné zápasy. Chytal jste proti Rusku, vyhráli jste 1:0. Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?

Velmi náročný, Rusové byli velmi technický a vyspělý tým. Hned v úvodu jsme přežili jejich velkou šanci a postupně jsme se dostávali do zápasu. Podali jsme skvělý týmový výkon a zaslouženě vyhráli.

Zápas jste odchytal s nulou, to je další plus. Vedete si statistiku zápasů bez inkasované branky?

Nula vzadu vždycky potěší, v nároďáku to byla druhá. V lize jich bylo myslím deset.

Na soustředění jste byli tři gólmani. Je v reprezentaci větší konkurence než v lize? Jak to vnímáte?

Konkurence je a vždycky bude. Je jedno, jestli jste v klubu nebo v nároďáku. Z mého pohledu se nic nemění, pořád chci dokázat, že já budu ten, kdo bude stát v bráně.

Soustředěním se vám prodloužila sezona a zkrátila dovolená. Nevadí vám to?

Reprezentovat svoji zem je vždycky pro každého sportovce splněným snem a já nejsem výjimka, takže jsem rád, že se mi prodloužila sezona. Kratší dovolená mi vůbec nevadí, raději trénuju s týmem než sám. Nějaké volno bude, hned po soustředění odjíždím na týden k moři do Chorvatska.

Chytat v lize byl můj sen

Od října jste ve Slovácku gólman číslo jedna. Dostal jste se do reprezentace. Se sezonou musíte být spokojený. Je to tak?

Jasně, jsem. Začal jsem chytat v lize, což byl už od malička vždycky můj sen. Najednou jsem se dostal i do reprezentace… kdyby mi tohle někdo řekl před rokem, asi bych mu úplně nevěřil, že to tak dopadne.

Na který zápas v uplynulé sezoně nejraději vzpomínáte?

Určitě první ligový start v Plzni, na stadionu byla skvělá atmosféra a takový debut jsem si vždycky přál. Ještě rád vzpomínám na zápas v Příbramí kde jsme po dlouhé době vyhráli a udrželi nulu vzadu.

V sezoně jste zažil i méně vydařený zápas v Teplicích. V dalších kolech vás trenér podržel. Jak jste to cítil?

Bohužel někdy se stane, že se zápas nepovede. Důležité je se z toho co nejrychleji oklepat a jít dál. Pro mě to byla další zkušenost, která mě posunula dál.

Býváte před zápasem ještě nervózní?

Lehká nervozita tam bývá, ale jakmile začne zápas, tak to ze mě spadne a soustředím se jenom na utkání.

Před rokem jste byl pro většinu fanoušků neznámý hráč. Najednou jste v klubu jednička, chytáte v reprezentaci. Změnilo vás to?

Nemyslím, že bych se úplně nějak změnil. Pořád jsem ten kluk, co se chce zlepšovat a být lepší než ostatní. Je jedno, jestli jsem chytal za juniorku nebo za áčko, pořád chci dokazovat, že si zasloužím chytat a zlepšovat se.

Díky výkonům v lize jste se dostal do reprezentace. Objevila se nabídka z věhlasnějšího klubu?

O ničem nevím. Jsem ve Slovácku maximálně spokojený, máme tu skvělou partu, skvělé fanoušky, takže teď není důvod nikam odcházet.

Petr Čech využíval v přípravě doplňkové sporty, například pingpongový rotoped. Jak jste na tom vy?

Zahraju si tenis, plážový volejbal nebo si rád zaplavu.

V pátek začíná Slovácku příprava na novou sezonu. Jaká bude?

Už se těším. Chceme být lepší než minulý rok a dostat se minimálně do první desítky.