Před čtrnácti dny jste Ostravu porazili 4:0, dneska 2:0. V čem byl tento zápas jiný?

Hlavní rozdíl byl v tom, že jsme v prvním zápase do poločasu proměnili nějaké šance a vedli 2:0 a tím pádem jsme ten zápas měli více pod kontrolou. Dneska jsme gól dali až ve druhým poločase a myslím si, že jsme po něm hru kontrolovali. Baník nás za celej zápas ohrozil jen střelou z trestňáku a ještě jednou střelou v první půlce. Nic víc neměl, takže naše vítězství je hodně cenné.

Byla střela v první půli hodně nebezpečná?

Letělo to přímo na mě a asi čtyři metry to přede mnou uhnulo, takže jsem byl nakonec rád, že jsem to vyplácnul, i když to možná z tribuny vypadalo hrozně.

Vy jste naopak další velké šance hlavně v druhé půli zahazovali.

Tak hlavně nás uklidnil gól z penalty a potom už to byla naše hra. Přišel druhej a mohly přijít i další góly, ale nakonec dvě branky stačily. Baník neměl žádnej nápor, bylo to pro nás pohodové utkání.

Tímto vítězstvím vás už Baník nemůže ohrozit, takže se zdá, že to čtvrté místo máte v podstatě zajištěné.

V podstatě jo. Může do toho ještě zasáhnout Liberec, ale ten to bude mít hodně těžký, protože by musel všechno vyhrát a my všechno prohrát. Doufám, že večer Sparta vyhraje a tím pádem potvrdíme čtvrté místo a budeme čekat, jak dopadne finále poháru.

Trenér Petr Rada dostal trest a musel být na tribuně. Bylo to v něčem jiném?

Myslím si, že to v ničem nebylo jiné. Z té tribuny to je slyšet ještě víc, takže byl nad střídačkou a nehrálo to žádnou roli. Já ho slyšel dobře.