Guélor Kanga, fotbalista z Gabonu, poté při oslavě branky emotivně ukazoval na znak klubu z Letné na rudém dresu. Právě tím znovu pořádně rozjel debaty o své budoucnosti. Stále totiž není jisté, zda tento kontroverzní (v dobrém i zlém) záložník v Praze zůstane i po skončení této sezony.

„Kanga? Přeju si, aby ve Spartě zůstal každý kvalitní hráč, “ řekl po vítězství 2:1 a postupu přes Viktorii v televizním rozhovoru trenér Václav Kotal Kouč, který rudou partu viditelně probral, mluví jako všichni šéfové lavičky. Každý z nich chce co nejnašlapanější kádr, možnosti volby, kvalitu v mužstvu.

V tomto i jiných případech má však sice důležitý, ale pořád jen poradní hlas. Což ostatně připustil i ve chvíli, kdy mluvil o možném setrvání stopera Dávida Hancka. Slovák je ve Spartě na hostování z italské Fiorentiny. Zápůjčka skončí po sezoně a Letenští mají opční právo na odkup mladého obránce. To je při jeho výkonech terno, protože Hancko hraje brilantně.

„Chtěl bych, aby zůstal, ale není to na mně,“ přiznal Kotal. Ne, to není důkaz jeho nicotného postavení, nýbrž logická reakce na fakt, že Sparta by měla za přestup zaplatit 160 milionů. A to je suma, o níž rozhodne majitel Daniel Křetínský.

O slušný balík se ale jedná také v Kangově záležitosti. Gaboncovi se totiž mírně zhroutil plán, s nímž šel do této sezony. Ve Spartě se ukázat (to individuálně zvládl, je nejlepším střelcem ligy) a poté jako volný hráč podepsat parádní kontrakt jinde. Jenže koronavirová puma rozbila fotbalové obchody a nabídky se zrovna nehrnou. Záložník by (asi i proto) údajně klidně zůstal na Letné. „Jednáme,“ řekl opakovaně během jara ředitel Tomáš Rosický.

Zdá se, že tento status quo trvá, hráč si totiž přeje navýšení platu (stávající kontrakt mu zajišťuje dva miliony korun za měsíc). Sparta o tom viditelně dumá, staví si vedle sebe Kangovy klady i zápory.

Plus je jeho produktivita. Za dvě a půl sezony dal 28 gólů, na 9 nahrál. A to vše z pozice ve středu pole. Na druhou stranu dostal také 22 žlutých karet (a jednu červenou). V září mu bude třicet. Možnost ho zpeněžit padá prakticky k nule. Navíc Sparta řeší jeho kooperaci s kapitánem Bořkem Dočkalem. Občas šlape, často drhne.

Co nakonec převáží?

Polemika: Měla by Sparta ukončit spolupráci s Guélorem Kangou?

ANO: Lídrem 30 měsíců. A nic z toho

Guélor Kanga je brilantní fotbalista. Jeho technické dovednosti převyšují úroveň české ligy. O tom žádná. Nakonec díky tomu (a také proto, že ji vykopl z Ligy mistrů) dostal exkluzivní kontrakt na pražské Spartě.

Přišel v lednu 2018, Letenští o něj dlouhou dobu usilovali. Dnes je možné říct, že to nebyla trefa do středu terče. Sparta totiž přivedla nevysokého Gabonce, aby ji postrčil k úspěchům. Vyvedl z bludné cesty, na níž se ocitla. Z historicky největšího klubu se stal průměr.

Záložník to nedokázal, až po třiceti měsících může získat s týmem první (a ještě méně cennou) trofej. Stane se tak v případě, že tým trenéra Václava Kotala zdolá ve finále poháru kousavý Liberec. Jisté to vůbec není. Samozřejmě, Kanga se svezl s celkovou mizérií. Jenže on byl tím, kdo měl pomoci Spartu změnit. Na hřišti měl být hlavní postavou, která povede mužstvo.

Nebylo to tak. Místo toho si v drtivé většině zápasů jel po své linii. Kolikrát mu jen trenéři vyčítali, že neplní jejich zadání, že si chce prostě zahrát… Byl často trestaný, tím škodil týmu. Měl by skončit.

Jiří Fejgl

NE: Bez bohémů jako on to nejde

Jsou fotbalisté, kteří makají od lajny k lajně, neodfláknou jediný souboj a kdyby jim to kouč přikázal, tak přehryžou i brankovou tyč. Žádný tým se neobejde bez zaťatých „dělníků trávníku“. Trenéři je milují, spoluhráči těží z jejich dřiny a nekomplikovaného pocitu odpovědnosti.

Jenže málo platné, davy fanoušků budou vždy raději chodit na jiný typ fotbalistů. Na bohémy, kteří jednou zařídí výhru úplně sami a jindy bezcílně bloumají po pažitu a okukují dámy na tribunách. Na míčové kouzelníky, u nichž každý kontakt s balonem třepetavě poletuje na tenké hranici mezi fotbalovou magií a čirým bláznovstvím.

Stručně řečeno: budou chodit na hráče, jako je Kanga. A že má ego zvíci Petřínské rozhledny? Že umí sbírat karty jako protřelý mariášník? Že je s ním někdy vážně krapet těžší pořízení? Většina výjimečných jedinců bývá komplikovaná.

Pokud ale zjistíte, jak na ně, vrátí se vám to.

To platí i pro Kangu. Baví (někdy děsí) fanoušky, střílí góly, tvoří hru. Sparta borce jako on potřebuje. Sám letité neduhy tápajícího velkoklubu nevyřeší, ale stále může výrazně pomoci.

Vojtěch Žižka