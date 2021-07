Ten o prodlouženém víkendu podepsal v Mladé Boleslavi dvouletou smlouvu. „Jsem velmi rád za další velkou osobnost v Mladé Boleslavi. Marek Suchý je zárukou velkého profesionála, který se vrací do české ligy po velmi úspěšných zahraničních angažmá. Jsem si jistý, že výraznou měrou pomůže týmu na hřišti i v kabině," spokojeně komentoval aktuální posílení prvoligového mužstva prezident FK Mladá Boleslav Josef Dufek.

„Marek Suchý se společně s rodinou chtěl po více než deseti letech v zahraničí vrátit do Česka a jsem velmi rád, že jsme mu toto přání pomohli naplnit," uvedl Viktor Kolář ze sportovní agentury Sport Invest zastupující hráčovy zájmy a dodal: „Přichází v pozici zkušeného hráče, který vedle fotbalových kvalit nabízí také vysokou morálku a vůdcovské schopnosti. Je prověřen starty v kvalitních ligových soutěžích, evropských pohárech i reprezentačních akcích, zároveň má však obrovskou chuť do fotbalu a motivaci stát se opět základním kamenem týmu. V Mladé Boleslavi se opět potká s trenérem Karlem Jarolímem, což hrálo v jeho rozhodování důležitou roli. Navíc Mladá Boleslav po poslední sezóně přebudovává kádr, který bude mít jednoznačně ambici vrátit klub do české špičky."

Fotbalové ambice osobní i klubové potvrdil Marek Suchý, jenž po jednom z tréninků v novém prostředí prohlásil: „Jsem rád kvůli sobě i rodině, že se vracím do české ligy po dlouhých fotbalových letech v zahraničí a budu se snažit naplnit očekávání Mladé Boleslavi. Věřím, že spolupráce s trenérem Jarolímem bude fungovat. Pro příští ligový ročník budeme mít tým opravdu silný a už nyní je vidět, že se skládá dobrá parta."

Odchod do Ruska

Ve zmiňované partě už nebude figurovat ruský bek Alexej Tatajev. Třiadvacetiletý stoper Alexei Tataev skončil ve středočeské Mladé Boleslavi a odchází do ruského klubu PFK Alanija Vladikavkaz, kde fotbalově vyrostl.

V sobotu 3. července 2021 se Alexei Tataev dopoledne rozloučil s dosavadními spoluhráči v mladoboleslavské kabině a v podvečerním čase nasedl v Praze do letadla, které ho dopravilo domů. Skončil tak úspěšnou mladoboleslavskou éru ve své éře profesionálního fotbalisty.

„Byl jsem tady spokojený a budu vzpomínat jenom v tom nejlepším. Angažmá v Mladé Boleslavi mě výrazně prospělo ve fotbalovém růstu. Získal jsem mnoho zkušeností, kterými chci nyní pomoci klubu, kde jsem fotbalově začínal, k postupu z druhé ligy do elitní ruské soutěže," prohlásil Alexei Tataev.

Po čtyřletém působení v ruském Krasnodaru přišel do FK Mladá Boleslav v lednu 2019 a za dva roky v našem dresu odehrál sedmačtyřicet ligových utkání a dal v nich tři góly, ve čtyřech zápasech českého poháru skóroval jednou. Letošní jaro však promarodil. V ruské druhé nejvyšší lize posílí defenzívu týmu PFK Alanija Vladikavkaz, kde působil v žákovských a dorosteneckých družstvech a věří, že se bude úspěšně podílet na postupu do nejvyšší ruské Premier Ligy.

„Alexei Tataev byl druhým ruským fotbalistou, který se po Komlichenkovi výrazně zviditelnil v Mladé Boleslavi. Děkujeme mu za jeho odvedenou práci a přejeme mnoho úspěchů v jeho další kariéře," rozloučil se s ruským fotbalistou sportovní ředitel FK Mladá Boleslav Josef Jinoch.