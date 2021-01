„Když dáte na začátku druhé půle gól, navíc na půdě týmu jako je Jablonec, tak musíte vydržet nějakou dobu bez inkasovaného gólu a minimálně remízu z toho nakonec uhrát,“ měl jasno jediný příbramský střelec.

Zápas výrazně ovlivnil těžký terén. Co jste na to říkal?

Na takovém hřišti jsem v kariéře asi ještě nehrál. Zápas to samozřejmě celkově ovlivnilo. Nebylo to moc o fotbale, ale především o bojovnosti. Pro oba týmy to bylo ovšem stejné. A nakonec ten bojovnější vyhrál.

Utkání se dvakrát přerušilo kvůli špatné viditelnosti postranních a brankových čar. Měl jste třeba vy osobně problém s orientací?

Hráči s tím takové problémy nemají. Když se v převážné většině pohybujete v blízkosti lajny, tak to vidíte. Nevím, jak to má rozhodčí. Jestli potřebuje větší přehled, aby viděl vápna a podobně. V tomto směru to mají hráči asi lepší.

Když přihlédneme k okolnostem, jednalo se podle vás o regulérní zápas? Nebylo by lepší ho odložit?

Lepší… (povzdychne si). Nemáme moc termínů, kam by se to mohlo odložit. Když tam před zápasem není třicet centimetrů sněhu, tak se prostě hraje.

V úvodu druhého poločasu jste poslal Příbram do vedení. Neměl jste obavy, že zakončení vzhledem k terému nedopadne úspěšně?

Na to nebyl čas, bylo to o jedné vteřině. Náhodně to propadlo, tak jsem do toho prostě plácnul.

V Jablonci jste působil. Bral jste zápas a vstřelený gól nějak speciálně?

Zápas trošku. Nebyl jsem v Jablonci zase takovou dobu. Gól beru jako každý jiný. Jen je obrovská škoda, že jsme z toho neudělali body.

Dobře rozehraný zápas jste ztratili podruhé za sebou. Jak moc to mrzí vzhledem k vaší situaci, kdy bojujete o záchranu?

Když dáte na začátku druhé půle gól, navíc na půdě týmu jako je Jablonec, tak musíte vydržet nějakou dobu bez inkasovaného gólu a minimálně remízu z toho nakonec uhrát. Ještě na takové terénu, kdy je to velmi těžké. O to horší, že jsme nezískali body. Soupeři jsme vítězství doslova nabídli.