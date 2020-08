Lukáši, dovolenou jste měli hodně krátkou. Stihl jste alespoň trochu zrelaxovat?

První část dovolené byla aktivnější, něco jsme nachodili na jižní Moravě, ale pak jsme byli pár dni v Bulharsku, kde jsem si trochu odpočinul. Moc odpočinku ale nebylo, ta poslední sezona bohužel byla hodně dlouhá.

O vašem odchodu z Mladé Boleslavi se toho namluvilo více než dost. Byla ale na stole oficiální nabídka, nebo šlo jen o spekulace?

Byly to spekulace, nic konkrétního jsem na stole neměl a ani nemám. Tím pádem to nyní neřeším a zatím zůstávám v Mladé Boleslavi.

Máte za sebou týdenní fyzickou přípravu v Nymburce. Jak náročný celý týden byl?

Skočili jsme do toho zostra a musím říct, že v těch vedrech pak už únava byla znát, neměli jsme toho úplně málo. Postupně to ale bylo a je lepší a lepší, všichni se cítíme lépe a lépe. K fotbalu taková příprava prostě patří, je to každý rok stejné.

Pod koučem Jozefem Weberem už jste pár předsezónních příprav absolvoval. Vyhovují vám?

Jo, pod trenérem Weberem už je to několikátá příprava, neumím to ani spočítat. Proto už tak nějak vím, co očekávat a jak se budeme připravovat, zvládám to v pohodě. Každý trenér má svoje běhání, ale v celkovém součtu je to všude asi podobné. Musí se to zvládnout.

Za dva roky vám bude třicet. Věnujete už více času pořádnému protažení a většímu počtu masáží? Jste zkrátka zodpovědnější oproti době, kdy vám bylo dvacet?

Musím říct, že to tak je. Když jsem byl mladší, tak jsem podobným věcem příliš času nevěnoval, až poslední dva roky. Snažím se dodržovat, aby si tělo od velké zátěže také pořádně odpočinulo.

Tento týden absolvujete herní a taktickou průpravu. Na čem je zapotřebí nejvíce zapracovat?

Věnujeme se taktickým věcem. Ještě se toho bude hodně zkoušet, čekají nás tři přáteláky. Zaměřit se musíme hlavně na defenzivní činnost, těch inkasovaných branek bylo docela dost a s tím pak nemůžete být úspěšný. Dost gólů jsme sice dali, ale i jich hodně dostali.

S týmem jsou i všechny nové posily. Bylo tak trochu na vás jako na lídrovi, abyste nováčky přivítal?

Jsme spolu přes týden a všichni jsou v pohodě. Na soustředění v Nymburce jsme samozřejmě pár slov prohodili, komunikujeme a dobrý. Na větší seznámení ještě bude čas. Uvidíme, jak si to celé sedne v zápasech.

Na závěr povinná otázka. Odstartuje liga podle plánu?

Těžko říct, tohle my hráči moc neovlivníme. Je to vyšší moc a s tou se toho moc dělat nedá. Navíc se to mění každý den. Jsem hlavně rád, že jsme mohli nějak dohrát poslední sezonu. Je to škoda spíš pro fanoušky, že nemohou na stadion v plné míře. Hráči už to tolik nevnímají.

Lukáš BUDÍNSKÝ

Narozen: 27. března 1992

Kariéra: Bohemians 1905, Karviná, Mladá Boleslav

Zápasy v lize: 157

Góly v lize: 38

Zápasy v sezoně 2019/2020: 34

Góly v sezoně 2019/2020: 13