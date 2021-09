Bývalý hráč pražské Sparty se před rokem a půl s kariérou na nejvyšší úrovni kvůli vleklým zraněním kolena rozloučil a za uplynulý rok nastoupil pouze k několika zápasům okresních soutěží na Kutnohorsku, konkrétně za Červené Janovice. Právě po boku dalších exligových hráčů Řepky, Jiránka či Bednáře si ale ověřil, že koleno drží a rozhodl se zátěž zvýšit.

Kadlecova ligová bilance: 10 sezon, 162 zápasů, 50 gólů a 11 asistencí

V Mladé Boleslavi se zhruba před měsícem začal připravovat nejdříve s třetiligovou rezervou, během reprezentační přestávky pak už i s prvoligovým týmem, ve kterém se teď má šanci vrátit na nejzářivější tuzemskou fotbalovou scénu.

„Nemám v hlavě ambice, že bych se chtěl dostat do zahraničí. Jsem rád, že koleno drží, a když bych vyběhl do ligového zápasu, byl bych v tu chvíli nejšťastnějším hráčem na hřišti," uvedl v rozhovoru pro klubový web rodák z Prahy.

„Zahrát si ještě ligu, to bych opravdu chtěl. Když jsem se dostal do kádru áčka, bylo by blbý tak nepřemýšlet. Přeji si být především zdravý, fotbal mě stále baví, a možná víc než dříve, protože možnosti hrát ho si nyní vážím," dodal.

Přiblížil také, proč prý hned z několika důvodů zvolil pro restart právě Boleslav. „Krátká dojezdová vzdálenost z kraje Prahy, kde bydlím, znalost hráčů mladoboleslavského kádru, ať už ze Sparty, nebo reprezentace, a také trenérská osobnost pana Jarolíma, se kterým jsem se potkal v reprezentaci," vyjmenoval.

Bývalý mládežnický reprezentant a velký talent českého fotbalu odehrál svůj zatím poslední prvoligový duel před dvěma a půl roky. Jako střídající na závěrečné vteřiny byl u velké sparťanské výhry 4:0 nad Plzní. Přidá další v modrobílém dresu? Nejbližší možnost, kdy by se tak mohlo stát, skýtá nedělní domácí utkání s Olomoucí (výkop v 16 hodin).