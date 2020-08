"Závěr je pro nás velmi pozitivní a příznivý. V okamžiku, kdy přijmeme protokol opatření, který je v současné době finalizován se zástupci ministerstva zdravotnictví, by nebylo nutné, aby do karantény chodily celé týmy včetně realizačních, ale pouze ten pozitivně otestovaný hráč," řekl Svoboda.

Dosud musela v případě výskytu nákazy koronavirem ve sportovních klubech do karantény celá mužstva. Například pražská Slavia kvůli jednomu případu covidu-19 musela v minulém týdnu předčasně ukončit soustředění v Rakousku. Po pátečních negativních testech celého týmu se fotbalisté mohli vrátit do tréninku, nakažený hráč zůstal v izolaci.

"Protiepidemický manuál máme hotový. Ve chvíli, kdy bude předložen hlavní hygieničce, ta ho obratem schválí, protože byl připravován s hygienickou službou a ministerstvem zdravotnictví," řekl novinářům předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Dneska to byla velmi pozitivní zpráva. Náklady samozřejmě budou stoupat, pro nás už jsou to miliony. Jestli budeme přijímat další rozsáhlá opatření ve vztahu k mezinárodním soutěžím klubů, kterých se to týká, může to být pro nás víc než deset milionů," dodal Tvrdík.

Na schůzce se okrajově hovořilo též o možném zkrácení karantény ze stávajících 14 na deset dnů. Podle Svobody to ale neřeší problém fotbalové soutěže. Podle Tvrdíka se debata vedla též o možném částečném navýšení počtu diváků zejména u klubů s většími stadiony, například Sparty, Slavie, Baníku Ostrava či Plzně. O této věci se ale bude nadále jednat.

Kauza Atlética Madrid

Karanténa pro celé fotbalové týmy není v Evropě obvyklá. Z poslední doby je nejznámějším případem kauza Atlética Madrid, kde se nakazili dva hráči, ale zbytek týmu po negativních testech začátkem srpna vzápětí odletěl na finálový turnaj Ligy mistrů do Portugalska.

Karanténa pro celý tým se nepoužívala ani v nejvyšší fotbalové soutěži v Itálii, která byla koronavirem nejpostiženější zemí v Evropě. Před červnovým restartem Serie A se ministři sportu a zdravotnictví Vincenzo Spadafora a Roberto Speranza dohodli, že do karantény půjde pouze nakažený jedinec. S izolací celého klubu nepočítala ani pravidla restartu anglické Premier League. Týmy měly hrát, pokud měly alespoň patnáct zdravých hráčů včetně brankáře.

Naopak německý druholigový fotbalový tým Dynamo Drážďany, v němž působili i čeští záložníci Ondřej Petrák a Josef Hušbauer, musel v květnu kvůli pozitivním testům dvou hráčů do karantény. Trénovat mohl začít po dvou týdnech.

Slavia by v případě negativních testů mohla stihnout úvod ligy



Pokud budou mít fotbalisté Slavie negativní úterní testy na onemocnění covid-19, mohli by od středy ukončit karanténu a o víkendu odehrát zápas úvodního ligového kola v Českých Budějovicích. Po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem a zástupci hygienické služby to řekl předseda představenstva pražského klubu Jaroslav Tvrdík. Na schůzce se mimo jiné dohodlo, že při dodržování opatření nebude muset při nákaze jednoho hráče koronavirem do karantény celý tým.



"V případě, že budou zítra všechny testy negativní, mohla by Slavie od středy ven z karantény a budeme se připravovat na fotbalovou ligu, mezinárodní soutěže. Fakticky to znamená, že bychom mohli normálně hrát zápas s Českými Budějovicemi," řekl Tvrdík.



Podmíněno je to ale tím, že bude schválen protiepidemický manuál, na kterém Ligová fotbalová asociace spolupracovala s hygienickou službou a ministerstvem zdravotnictví. Podle Tvrdíka by se tak mělo stát nejpozději do středy.



"Jestliže klub nebude opatření dodržovat, jde do karantény celý fotbalový tým. Jestli je bude dodržovat, do karantény míří pouze nakažený hráč, ostatní se podrobí testům. V případě, že vyjdou negativně, pokračují v tréninku a fotbalové činnosti," dodal Tvrdík.



Fotbalisté Slavie museli kvůli jednomu případu covidu-19 v úterý předčasně ukončit soustředění v Rakousku a v ohrožení byl jejich úvodní zápas nové ligové sezony. V pátek po negativních testech celého týmu se sice mohli vrátit do tréninku a nakažený hráč zůstal v izolaci, podle standardní čtrnáctidenní karantény by ale Pražané měli být mimo hru až do pondělí 24. srpna - tedy o den déle, než kdy by měli v Budějovicích vstoupit do sezony.