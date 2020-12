Při výskoku se dokáže dostat do neuvěřitelné výšky, také je brilantní hlavičkář. Abdallah Sima to předvedl naposledy ve čtvrtek večer, když dal vítězný gól fotbalové Slavie v zápase Evropské ligy proti Beer Ševě.

Abdallah Sima při zápase proti Plzni B. | Foto: SK Slavia Praha/Michal Petřík

Rozjel tým ke konečnému výsledku 3:0. Díky výhře jsou Pražané kolo před koncem jasný postupující do jarní části. To je úspěch! „Řadím to na úroveň postupu do Ligy mistrů,“ neskrýval nadšení trenér Jindřich Trpišovský. Ano, je to majstrštyk, ale ne jediný.