Čuhel se ujal příbramského týmu poté, co vedení v úterý na základě předchozích špatných výsledků odvolalo trenéra Romana Nádvorníka. „Určitě pro celý tým nebyla jednoduchá situace. Vzali jsme to s kolegy kolektivně a společnými silami jsme se snažili mužstvo připravit co nejlépe. Trochu nám to stěžovalo sněžení, kvůli kterému jsme museli hledat alternativní tréninkové plochy,“ prozradil kouč.

Ani tak nebyl čas zabývat se spekulacemi ohledně jednání o novém trenérovi. „Snažili jsme se tímto směrem nepřemýšlet. S vedením klubu jsem samozřejmě mluvil, ale otázku nového trenéra jsme příliš neřešili. Na naší schůzce bylo jasně řečeno, že jak budeme postupovat, když by se to všechno nepodařilo do soboty vyřešit. Následně bylo potvrzeno, že se tak opravdu nestane,“ prozradil Petr Čuhel, který měl jasný cíl. „Do zápasu jsme pak šli s tím, že chceme v první řadě změnit naše výkony z posledních utkání, chtěli jsme předvést co nejlepší fotbal a pokusit se zvítězit, což se nakonec bohužel nepovedlo,“ zalitoval Čuhel.

Důvod? Samotné střetnutí v plné nahotě ukázalo, kde momentálně oba týmy nejvíce tlačí bota – v koncovce. A výsledkem bylo, že i potřetí na jaře vyšly gólově na prázdno.

Od úvodního měla přeci jen o něco více ze hry Příbram. Střelecké trápení ale nedokázal protrhnout nejen v největší šanci první půle Pazdera, který nedorazil z blízka míč do sítě, ani po přestávce například Zorvan, jenž v zajímavé pozici pouze slabě hlavičkoval do rukou brankáře Šedy. „Měli jsme spoustu nadějných situací, které jsme měli vyřešit ve finální fázi lépe. Mám na mysli především akce ze stran hřiště, ve kterých nám v rozhodujících momentech chyběla větší agresivita. Bylo až neuvěřitelné, že jsme při některých šancí míč nedorazili do sítě,“ poznamenal Čuhel.

Mladá Boleslav poprvé vypálila na domácí branku až po půl hodině hry, míč z kopačky Budínského však skončil hodně daleko od příbramské branky. O něco nadějnější byla v závěru poločasu možnost Ladry, ten ale v dobré pozici vysoko přestřelil.

Z dosavadní jarní letargie se hosté neprobrali ani po přestávce. A rozhodně to nebylo vinou těžkého terénu. „Měl jsem trochu strach, ale hřiště bylo připraveno velmi dobře. Klobouk dolů před příbramskými pořadateli. Postupem času to bylo samozřejmě čím dál těžší, ale s tím se musí v úvodu jarní části počítat. Jsem toho názoru, že hráči si s tím musí poradit, určitě měli podat kvalitnější výkon,“ měl jasno.

Přesto to paradoxně byli právě jeho svěřenci, kteří nakonec měli tu největší příležitost rozhodnout. Moment, který nastal čtvrt hodiny před koncem, kdy po faulu domácího Pazdery na střídajícího Wágnera (příbramského odchovance v barvách Mladé Boleslavi) dostali hosté možnost kopat penaltu, ale všechno korunoval.

Ránu Budínského totiž zlikvidoval zákrokem zápasů Ondřej Kočí, jenž míč vyrazil. „To se stane. Samozřejmě je to lepší v období, kdy dáváte branky. Chtěli jsme to dnes protrhnout, o to je to složitější. Nikdy jsem ale něco takového střelcům nevytýkal a neudělám to ani tentokrát. Samozřejmě to mrzí, ale ty věci týkající se fotbalu ještě více,“ podotkl Weber.

Středočeské derby tak nakonec skončilo 0:0. „Pod vědomím toho, že Mladá Boleslav nedala penaltu jsme za remízu rádi. Pod vědomím našeho výkonu jsem ale zklamaný,“ přiznal Petr Čuhel.

„Zasloužená remíza v utkání nevalné kvality, proto musíme brát i bod,“ konstatoval na závěr Jozef Weber.