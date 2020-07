„Je to poločas. Rozehrané je to slušně, to je potřeba říct. Ale tím, že jsem sám na Bohemce působil a znám tam to prostředí, tak jakákoli lajdáckost nebo vůbec myšlenka, že je hotovo, by nás mohla mrzet. Proto se důkladně připravíme na odvetu. Čeká nás tvrdá práce, o tom jsem přesvědčený,“ řekl na tiskové konferenci po prvním duelu mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Také podle záložníka Středočechů Jakuba Fulneka není přílišná euforie na místě. „Víme, že Bohemka je doma určitě silnější než venku. Jsme rádi, že jsme udělali první krok, ale všichni jsme pořád nohama na zemi. Nikdo si nemyslí, že už jsme postoupili. Pořád je před námi celý zápas,“ uvedl Fulnek, který se na výhře 3:0 podílel gólem a asistencí. Další dvě branky přidal středopolař Lukáš Budínský, jeden z nejlepších střelců soutěže.

„Stejně jako my jsme jim dali tři góly, i v úterý se může stát všechno. Nikam na výlet nepojedeme, pořád zůstáváme stoprocentně koncentrovaní. Chceme postoupit do nedělního utkání a tam se o to porvat,“ dodal Fulnek. Mladá Boleslav v minulé sezoně skupinu o Evropu vyhrála a následně zvládla i kvalifikační duel o 2. předkolo EL.

Slib fanouškům

Podle kouče Bohemians Luďka Klusáčka se Pražané pokusí v odvetě o zázrak. „Pohárový výsledek 0:3 je hodně těžký. Ale můžu slíbit fanouškům, že uděláme všechno pro to, abychom se ještě poprali o postup,“ řekl třiapadesátiletý trenér. „Vzhledem k tomu, že se hraje po třech dnech, není to o fyzickém tréninku. Je to spíš o tom odpočinout si a vyčistit si hlavu a jít do toho zápasu znovu s odhodláním, že to jde zvládnout,“ dodal Klusáček.

Obránce Bohemians Lukáš Hůlka věří, že tříbrankové manko lze dohnat. „Vím, že šance je, ale bude to složité. Nebudeme moci taktizovat, protože budeme dohánět velkou ztrátu. Když nám Boleslav dokázala dát tři góly, nevím, proč bychom my nedokázali dát tři góly a víc v odvetě. Doufám, že horší chvilku jsme si vybrali v sobotu a do odvety dáme všechno. Bude to buď anebo,“ řekl Hůlka.

Zápasů se nadále může kvůli opatřením proti koronaviru zúčastnit maximálně 5000 osob včetně všech aktérů utkání, stadiony však mohou být zaplněny pouze z jedné čtvrtiny. V Ďolíčku s kapacitou 6300 míst může být ze stavebních důvodů maximálně 1575 lidí, na minulé utkání se dostalo 1400 diváků.