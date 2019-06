„Vítězství? Asi těžko, ne?“ odpověděl zpočátku Straka na dotaz novináře, jak ho uspokojuje výhra. I po následné otázce na vítězství 2:1 se zatvářil nejistě a volil neutrální odpovědi.

Trenér Karviné si totiž myslel, že zápas jeho týmu s druholigovým soupeřem skončil remízou 2:2. Zmátl ho totiž moment, kdy v 84. minutě fotbalisté Vysočiny vyrovnali. Gól však kvůli ofsajdu neplatil, což Straka prý nezaregistroval.

Přišel na to až po otázce, jak moc ho mrzel inkasovaný gól. „To bylo 2:2 a ne 2:1,“ upozorňoval redaktora. Následně však zjistil, že druhá branka neplatila. „Jó, to bylo z ofsajdu! To jsem vůbec nezaregistroval, myslel jsem, že to byl gól,“ řekl.