Jak dlouho nebude hrát Karel Jonáš fotbal? Jeden rok. „Moc nás mrzí, co se všechno stalo,“ kroutí hlavou další bývalý reprezentant ČR Karel Vácha, který působí jako manažer Hluboké nad Vltavou.

Za co konkrétně disciplinárka Jonáše potrestala? Za surovou hru, za kopnutí soupeře ze strany v nepřerušené hře v souboji použití nepřiměřené síly. Hlubocký manažer ale s výší trestu nesouhlasí. „Nikomu zranění nepřeju, Davidovi už vůbec ne,“ vysvětluje Vácha svůj pohled. "Kolem Jonáše se ale rozpoutalo peklo, na sociálních sítích ho všichni napadali, ještě neměl trest a stejně sám nechtěl hrát. Jeden rok? To je trest, který si nikdo nepředstavoval.“

Proč si myslí, že by Jonáš měl dostat menší trest? „Ukazovali jsme faul nezávislým lidem, viděli zákrok určitě na žlutou, možná na červenou kartu, ale na roční trest? Budeme se bránit, odvoláme se, cítíme z verdiktu zaujatost proti našemu klubu. Je mi to líto, ale zdá se mi, že se víc řeší Lafatova zlomená noha než zákrok.“



Hlubočtí si dokonce dali tu práci a vyhledali na krajských trávnících podobné nepříjemné okamžiky. „Když pominu strašlivé Costovy fauly ve Spartě, za které potrestán nebyl, třeba v utkání Katovice - Protivín ve 46. minutě hráč skluzem roztrhl soupeři nohu, to jsou měsíce léčení, trestem byla žlutá karta. Nebo v Dřítni nadvakrát v přáteláku zlomená lýtková kost, také žádný tak vysoký trest. Vážně je mi moc líto, že David Lafata byl zraněný, tito hráči by měli být chránění, soupeři by k nim měli cítit respekt, ale ani ti fotbalově slabší přece nechtějí prohrát. Jonáš byl pomalejší, Lafi si dobře a zkušeně pokryl míč a bylo to. Znovu ale opakuji, že rok trestu za takový faul je příliš.“