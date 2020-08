Ondřej Školník v nedělním derby divize E proti Valašskému Meziříčí pomohl Slavičínu k výhře 5:0. Jednatřicetiletý fotbalista vstřelil hattrick, podíl měl také na zbývajících brankách svého týmu.

Fotbalista Slavičína Ondřej Školník vstřelil o víkendu v úvodním zápase Divize E Valašskému Meziříčí tři branky za dvacet minut. | Foto: Deník / Radek Štohl

„Byl to první mistrovský zápas nové sezóny, nikdo netušil, co čekat. Věděli jsme však, že když do toho vložíme úsilí a správně k zápasu přistoupíme, tak ho zvládneme,“ rozpovídal se zkušený fotbalista.