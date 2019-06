Jenže ve fotbale může být za chvíli všechno jinak. Pět kol před koncem jsou Zápy sice stále první, ale Vyšehrad ztrácí už jen jediný bod, a navíc má jeden zápas k dobru. „Na tabulku se určitě kouká lépe,“ usmívá se prezident klubu Jaroslav Klíma.

Vyšehrad je na jaře bez porážky

Náskok podzimního lídra se rozkutálel opravdu rychle. Vyšehradští „Šemíci“ dokázali bodovat ve všech jedenácti jarních zápasech. A většinou vítězně. Osmkrát vyhráli v normální hrací době, dvakrát po penaltách a jednou brali bod za prohru po rozstřelu. A protože Zápy nevyhrály už tři kola, tabulka vypadá úplně jinak než v době, kdy hřiště zapadala sněhem.

„Máme na jaře skvělou šňůru, Zápy naopak něco poztrácely, a to je pak ve tříbodovém systému hodně rychlé. Nevyhrajete třikrát čtyřikrát za sebou a přijdete o dost bodů,“ ví Klíma.

Poslední tým tabulky hodně kousal

Svěřence trenéra Romana Veselého o uplynulém víkendu prověřil soupeř, od kterého se to čekalo možná nejméně: poslední tým tabulky Písek. Outsider se totiž prezentoval bojovným výkonem a o těsné výhře Vyšehradu 1:0 rozhodla trefa kapitána Drobílka.

„Jednoznačně nejtěžší jarní utkání,“ oddychl si kouč Veselý. A to už Vyšehrad hrál i proti Zápům. „Písek je poslední neprávem. Má kvalitní hráče, nenakopával, ale vše rozehrával. Nehráli jsme podle představ, o to více jsme rádi za ubojovanou výhru. Stála nás opravdu hodně sil,“ přiznal trenér.

Strahovský azyl Šemíkům svědčí

Vyšehradští hrají domácí zápasy na Strahově a nemohou si to vynachválit. „To je jako den a noc. Na naší malé umělce byla hra plná soubojů, teď máme k dispozici velké hřiště s přírodní trávou, kde můžeme uplatnit rychlou a kreativní hru,“ těší trenéra.

V případě postupu do druhé nejvyšší soutěže se tak nabízí, že by se mohla hrát právě na Strahově. Mluví se i o Žižkově, ale všichni si uvědomují, že do konce sezony chybí ještě pět kol.

„Rozhodne sportovní forma. A k fotbalu samozřejmě patří i kousek štěstí,“ doufá klubový šéf, že se cíl podaří naplnit. „Bude to boj až do posledního kola,“ doplňuje jej trenér Veselý.