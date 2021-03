Předsedou okresního fotbalového svazu Olomouc byl zvolen Jakub Beneš. Osmadvacetiletý právník a šéf spolku SK Olomouc Sigma MŽ porazil v prvním kole volby dosavadního místopředsedu Josefa Ondrouška.

Novým předsedou OFS Olomouc se stal Jakub Beneš (vpravo), ve volbách porazil Josefa Ondrouška (vlevo) | Foto: Deník/Jiří Fišara

„Všem děkuji za podporu. Dost bylo očerňování. Pojďme pracovat všichni pro fotbal,“ prohlásil. „Jsem rád, že je to za námi. Předvolební boj byl tvrdý, a i když jsem na to byl upozorňován, tak jsem to možná díky mládí a naivitě nečekal, takhle silné. Byla to velká zkušenost," uvedl.