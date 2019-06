I po sestupu z přeboru je stále věrný Újezdu nad Lesy, se kterým se zřejmě hned po roční přestávce do nejvyšší pražské soutěže vrátí.

„Dá se to všechno stíhat. Nechci degradovat 1. A třídu, ale jde chodit pouze na zápasy bez tréninků,“ vysvětluje Blažek.

Jaký vnímáte rozdíl mezi přeborem a 1. A třídou?

Musím přiznat, že v kvalitě soupeřů. Přebor je o hodně vyrovnanější.

Je postup zpět vaším cílem?

Kvůli tomu si mě v Újezdu nechali. (směje se) Kluci hrají výborně a jdeme za postupem.

To se podaří dvěma týmům. Vy a Kolovraty stojíte v čele tabulky a máte desetibodový náskok na třetího…

Rozehrané to máme dobře. Chceme celou soutěž vyhrát, s Kolovraty se ještě utkáme, určitě to bude zajímavý zápas. Na jejich hřišti jsme na podzim hráli nerozhodně 1:1.

Nelákají vás ještě vyšší soutěže?

Ne. Co se týče chytání, tak o své budoucnosti rozhoduju ze dne na den. A vím určitě, že přebor, kam se snažíme s Újezdem vrátit, je můj strop. Nikam výš už nepůjdu.

V sezoně jste držel nulu 810 minut. V nejvyšší soutěži bylo vaše maximum 762 minut. Osobní rekord?

Na Spartě byla série delší, hráli jsme totiž i zápasy v Lize mistrů, narůstalo to rychle. Takže si spíš myslím, že teď můj osobák nepadl. Nuly ale nejsou jen o brankáři, ale o celém týmu, všichni zaslouží pochvalu.

Závěr sezony máte zpestřený také vaší prací pro futsalovou Spartu. O sérii s Chrudimí se mluví jako o předčasném finále. Souhlasíte?

Je to tak. Chtěli bychom sesadit Chrudim z trůnu, zatím je to na zápasy 1:1.

Ten druhý jste ale měli dobře rozehraný, pár minut před koncem jste vedli 4:2. Co se stalo?

Těžko říct, byla to velká rána, ale musíme se z prohry oklepat a co nejlépe se připravit na další utkání, které odehrajeme na domácí půdě v pátek.

A nemohu se nezeptat také na vaši milovanou fotbalovou Spartu. Jak tam vidíte situaci s hledáním nového trenéra?

Říkal jsem to už několikrát. Sezonu by měli nechat v klidu dokončit Míšu Horňáka. S hledáním nového trenéra by si vedení klubu mělo dát pořádnou práci, aby se už neopakovaly žádné přešlapy.