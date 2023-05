Něco takového nepatří ani do dospělého fotbalu, natož do utkání dětí. Duel jihomoravského krajského přeboru starších žáků mezi domácím Baníkem Ratíškovice a hostujícím MSK Břeclav se změnil v přehlídku urážek a sprostých nadávek na adresu rozhodčího Přemysla Kulíška.

POZOR: Video obsahuje vulgarity. Zápas starších žáků Ratíškovice vs. Břeclav. | Video: FOSFA MSK Břeclav

Slova jako „ubožák, dobytek a hovado“ jsou ta nejmírnější, která sudí i děti na hřišti slyšeli. Nadávek nejhrubšího zrna zaznělo mnohem víc, především po vyrovnání na 1:1. „Tohle byl vrchol. Nic takového jsem za svoji hráčskou ani trenérskou kariéru na fotbale nezažil,“ kroutil hlavou předseda břeclavského klubu Alexandr Hrabal.

Derby přes kopec: Kvůli fotbalovému zápasu nechal těhotnou ženu v Budapešti

MSK Břeclav natáčí i zápasy svých mládežnických týmů na video a po zhlédnutí záznamu z Ratíškovic uveřejnil na sociální sítě sestřih s nadávkami. „Hlavně mě mrzí nečinnost domácího klubu, který nebyl schopný nic udělat celé utkání. Každý přemýšlí nad tím, jak je možné, že je tohle v Ratíškovicích kolorit. Musí se s tím vypořádat, ale není to problém jen u nich. Chtěli jsme ukázat, že se na fotbale rozšiřuje komentování rádoby fanoušků tímto nevhodným způsobem,“ vysvětlil Hrabal.

Baník Ratíškovice na událost i video zareagoval vydáním oficiálního prohlášení a břeclavskému klubu se omluvil. „Vedení FK Ratíškovice se důrazně distancuje od absolutně nepřijatelného chování některých „rádoby“ fanoušků našeho klubu. S tímto chováním jako klub zásadně nesouhlasíme a dále podnikáme interní opatření, aby se podobná situace už nikdy neopakovala,“ stojí v prohlášení.

Nadávalo víc lidí

Podle informací Deníku Rovnost ratíškovický klub zná totožnost muže, který se na utkání nejhlasitěji projevoval. Nicméně nadávajících bylo podle videa víc. „Naším cílem je přivádět děti ke sportu a k fotbalu, pěstovat v dětech pravidla fair play, slušného chování a podobné incidenty vrhají stín na jinak dobrou práci mládežnických trenérů našeho klubu a řádnou spolupráci s ostatními slušnými rodiči, kdy podobné chování nemá v moderní společnosti místo,“ píše se dále v prohlášení.

Jedná se přitom o opakované excesy a vedení Baníku se nedaří takovému chování zabránit. „Tohle bylo za hranou. Problém je v celé společnosti a když tito lidé chodí na fotbal, existuje spousta nástrojů, jak to vyřešit, taky se s tím v klubu potýkáme, i když ne v takovém extrému. Pořadatelská služba by si to měla vyřešit na stadionu, případně spolupracovat s městskou policií. Nehledě na to, že rozhodčí měl zápas ukončit,“ dodal Hrabal.

VIDEO: Byl tohle gól, nebo ne? Kouzla a čáry na fotbale v Kozlovicích

Takové vulgární projevy nejenže poškozují fotbal, ale hlavně ohrožují mravní výchovu dětí. „Jde o to, co děti učíme, není to o fotbale, ale o přístupu. Když tohle slyší na stadionu, co se z nich stane? Musíme z nich vychovat dobré lidi, nejen sportovce, aby se řídili zásadami fair play. Možná jsem naivní, ale mělo být to tak být,“ upozornil břeclavský předseda.

Zveřejněním videa se MSK snaží pomoct k vymýcení takového chování na tribunách. „Když jsem to viděl poprvé, myslel jsem, že padnu. Fakt jsem něco takového nezažil a to dělám fotbal hodně let. Ratíškovic jako klubu lituji, že si neumí poradit s nějakými lumpy, i když je to hodně složité. Mohlo to dojít do daleko většího extrému, třeba k inzultacím a když to směřuje k násilí, je to všechno špatně. Video není namířené proti Baníku Ratíškovice, ale proti tomu, že se na hřišti něco podobného nesmí stávat. Je to neslučitelné s naší filozofií a musí se to vyřešit, to byl náš cíl,“ objasnil Hrabal.