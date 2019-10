Choryně má nevyzpytatelné fanoušky - tentokráte se její hřiště otevřelo po dvou zápasech a pár desítek diváků vidělo jen dva góly. Domácí vyhráli nad rezervou Slavičína 2:0, jenže podle dostupných informací se spíš body měly dělit… Začalo to penaltou v první minutě, pokračovalo neustálým připískáváním domácím a končilo neuznanou brankou slavičínského béčka.

Přinášíme reakci hostujícího trenéra. Jiří Váňa řekl: „Jsem znechucený."

Pokračování? Tady je: "Je to ostuda, že se ještě v dnešní době někde dějí takovéto praktiky. Nikdy se nevyjadřuji k výkonu rozhodčího, ale tentokrát mám několik zásadních otázek či výtek. Jak je možné, že na zápas do Choryně, kde jsou neustále problémy s diváky a nedostatečnou pořadatelskou službou svaz pošle pouze jednoho rozhodčího? Po tom, co předvedl pan Polaštík jsem to pochopil. Pískal naprosto tendenčně ve prospěch „spokojených“ domácích, umožnil zásadní změny v sestavě až po poradě s vedoucími týmů cca 10 minut před zápasem, vůbec mu nevadilo, že neustále nebyl dostatek míčů, od 60. minuty se až na jeden, se kterým se hrálo, všechny někam ztratily? Vrcholem byla situace v 70. minutě, kdy po útočné akci hostů domácí hráč zahrál v tísni směrem k vlastní brance, tuto přihrávku zachytil hostující Fojtík, obešel brankáře a vstřelil vyrovnávací branku. Tato však rozhodčím nebyla uznána pro údajný ofsajd. K tomu není co dodat. Jsem naprosto znechucený a nevím, jak to mám vysvětlit našim mladým hráčům."

Zápas bude mít podle všeho ještě dohru u stolu. Kdo bude potrestán? Sudí za svůj výkon, nebo kouč za svou kritiku?