Hubník si užil čtvrteční exhibiční zápas v rámci projektu Kopeme za fotbal, v němž jeho tým vyhrál ve Staňkově vysoko 16:3.

„Podobné akce pro menší kluby z regionu velice dobré. Určitě to může do budoucna místnímu fotbalu pomoct, protože vesnický fotbal pomalu umírá. Je potřeba ho zpopularizovat. I pro nás je to příjemné zpestření tréninku,“ pochvaloval si kapitán plzeňské Viktorie navzdory těžkému terénu, který poznamenal déšť.

„Hřiště bylo trošku těžší, ale nějak jsme se s tím poprali,“ doplnil Roman Hubník.

Kvůli těžkému terénu „zavinil“ právě on v první půli penaltu, ze které vstřelil domácí František Dolejš první gól Staňkova. Snižoval na 5:1, potom se ještě dvakrát trefil Vojtěch Mifek.

Viktoriáni svých šestnáct vstřelených branek rozdělili přesně na dva poločasy a po vítězství 16:3 jim zatleskali i příznivci staňkovského fotbalu. Řada z nich jezdí plzeňské fotbalisty podporovat i na domácí zápasy v Doosan Areně.

„Je hrozně důležité, být fanouškům co nejblíž. Stańkov není daleko od Plzně, rádi jsme sem zavítali. Lidí přišlo hodně a já doufám, že si to užili,“ pochvaloval si Hubník, který absolvoval celý zápas.

Ve druhém poločase se dokonce zapsal i mezi střelce. Zdá se tedy, že jeho zdravotní trable jsou definitivně zažehnány a je připraven.

Na příští ligový zápas s ostravským Baníkem, který se hraje v neděli 20. října od 15.30, zve Roman Hubník z bilboardů. Objeví se i na trávníku s kapitánskou páskou?