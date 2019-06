Ani na druhé straně nechyběl fotbalový srandista. Petr Švancara po krásném gólu lobem vylovil, kdo ví odkud, mobilní telefon a fotil si přímo na hřišti selfie. Aby byl zápas přece jen vyrovnanější posílilo i McDonald‘s tým několik osobností jako obránce olomoucké Sigmy Vít Beneš, nebo současný kouč olomoucké devatenáctky Tomáš Janotka.

Favorizovaný tým osobností v červeném v poločase vedl, a tak se jeden z jeho členů bavič Jakub Kohák chvástal: „Zatím hraju jen na sedm procent, na tenhle tým to stačí!“

Druhá půle jej ale usvědčila z omylu. Bílý tým nakonec vyhrál 9:7. „Strašně mě to štve, musíme si v šatně udělat nějaké hodnocení,“ vypálil Marek Heinz. „Ale ne, samozřejmě si dělám legraci. O výsledek nešlo. Byla to krásné zahrát si zase tady na známém místě, se spoustou bývalých spoluhráčů i protihráčů,“ řekl bronzový medailista z Eura 2004.

Atmosféra McDonald‘s Cupu se mu moc zamlouvala. „Je to moc povedená akce. Mám možnost tady být vůbec poprvé a užil jsem si to. Pro děcka to musí být naprosto parádní,“ dodal.

Celý Svátek fotbalu, jak se celostátní finále trefně jmenuje, ovládli fotbalisté ze ZŠ Sluneční v Šumperku, kteří ve finále porazili pražskou ZŠ Marjánka 3:2.