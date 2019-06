Výsledek také přesně vypovídá o dění na trávníku. Domácí měli zápas od prvních minut ve své moci a té kýžené stovky se fanoušci určitě mohli dočkat. Luboš Chloupek, David Štrombach dvakrát a Jan Minx nastřelili břevno nebo tyče branky střežené hostujícím Janem Zelenkou.

A vyložených šancí bylo ještě víc. Jen zase na hrot útoku střídající náhradní brankář David Záleský mohl dát dva góly. Při centru Chloupka stačilo jen lépe nastavit placírku, ve druhém případě měl trochu smůlu, když oblouček přes Zelenku zapadl těsně za břevno. „V patnácté minutě to vypadalo na hrozný debakl. Hráči vůbec neplnili to, co jsme si řekli. V defenzívě jsme dělali veliké množství chyb. Nakonec, a nevím, jestli to bylo tím, že domácí polevili, nebo že my jsme se přestali tak bát, jsme začali trošku hrát. Takže jsme to dohráli tak nějak solidně. I když výsledek 0:5 samozřejmě není ideální,“ bral porážku s nadhledem trenér hostů Jiří Pabousek starší.

Po čtvrthodině byli hosté opravdu na ručník. Co se bude dít, signalizovala už v první minutě dělovka Davida Štrombacha, kterou výborný Zelenka krkolomnou robinzonádou vyrazil na roh. Pak poslal do malého vápna hostů tři ideální centry nezadržitelně unikající Chloupek. Jiří Tulaydan a Martin Sedlo doklepávali přímo z přihrávky do prázdné branky, Štrombach dorážel po následné skrumáži.

První ligu nechytal náhodou

Jak naznačil trenér Pabousek, po třetím gólu si domácí favorit začal fotbalu víc užívat. Na začátku druhého poločasu pak Blanenští přidali dva góly a zápas se dohrával v přátelském tempu a klimatu. Domácí neproměnili řadu dalších šancí, ale nakonec mohli i hosté zaznamenat čestný úspěch. Michal Veselský šel zprava sám na brankáře Martina Doležala, ale ten potvrdil, že první ligu nechytal náhodou.

„Zraněných je tolik, že máme problém mužstvo nějak poskládat. Proto jsem rád, že soutěž dohráváme důstojně. Pořád se pro kluky snažím najít nějakou motivaci. Prušánky kdysi uhrály 79 bodů, my teď máme 78 a myslím si, že jsme schopní je překonat. A velmi důležité pro mě je, že hráči, kteří v průběhu soutěže nemají takovou minutáž a teď dostávají víc příležitostí, že si říkají o pozici v kádru pro třetí ligu,“ zdůraznil po utkání trenér Zbyněk Zbořil.

„Nezvládli jsme začátek utkání. Ale stejně ta kvalita domácího mužstva je jednoznačná, individuálně každý hráč převyšoval naše hráče. Titul získali zaslouženě, většinu soupeřů poráželi tímto způsobem. My máme mladý tým, kluci viděli, jak fotbal vypadá, jak se to má hrát. (úsměv) Doufám, že si z toho něco vezmou. Jsem přesvědčený, že v příští sezoně budeme hrát fotbal na trošku jiné úrovni a v jiných polohách tabulky, než dohráváme letos,“ dodal kouč Pabousek.

Na fotbal půjdou blanenští fandové už v úterý, kdy se bude předehrávat poslední domácí zápas tohoto ročníku s Novými Sady. Výkop bude 17.30 hodin. Původně se mělo hrát až 15. června.

FK Blansko – Slovan Havlíčkův Brod 5:0

Poločas: 3:0. Branky: 7. Tulaydan, 13. Sedlo, 16. a 66. Štrombach, 58. Minx. Rozhodčí: Koláček – Kolář, Mikulášek. Bez ŽK. Diváků: 320.

Blansko: Doležal – Feik (46. Souček), Huška, Buchta, Sedlo (83. Tenora) – Paděra – Chloupek, Bednář, Štrombach, Minx – Tulaydan (73. Záleský). Trenér: Zbyněk Zbořil.

Havl. Brod: Zelenka – Štědrý, Svoboda, Peřina, Vrzal – Žáček, Pleva (57. Halák), Pabousek, Veselský, Henek (82. Šilhart) – Nedvěd (65. Kubát). Trenér: Jiří Pabousek st.