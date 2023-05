Utkání I. B třídy Ústeckého kraje mezi o záchranu bojujícími Novosedlicemi a vedoucími Strupčicemi se nedohrálo, tři minuty před koncem ho totiž za stavu 3:4 ukončilo napadení hlavního sudího Miroslava Vlašiče, kterého se dopustila domácí opora Pavel Karlík. Dva dny po incidentu zkušený fotbalista souhlasil s autorizovaným rozhovorem, ve kterém se nebál otevřeně popsat své pocity a myšlenkové pochody.

Pavel Karlík | Foto: Deník/František Bílek

Podle tvrzení novosedlických hráčů, se kterým souhlasí i hosté ze Strupčic, trio sudích sobotní duel hrubě nezvládlo. Domácí kalich trpělivosti přetekl poté, co po faulu na Karlíka rozhodčí Vlašič shledal inkriminovaný zákrok i jeho následky v podobě krvavého šrámu jako nezávadné. Karlík, bývalý ligový hráč Teplic či Ústí nad Labem, se rozhodl sudího potrestat. Z ruky mu vytrhl karty, poté mu uštědřil několik záhlavců (podle zápisu se jednalo o tři údery do zadní části hlavy). „Dostal, co si zaslouží,“ necítí téměř čtyřicetiletý fotbalista vinu.

Z novosedlické strany zní, že to byla „nakloněná rovina“. Hráči Strupčic prý sudího i znali, tykali mu. Pozoroval jste už do začátku, že je něco v nepořádku?

Zápas od začátku probíhal tak, že si hosté mysleli, že u nás vyhrajou 5:0. Rozhodčí dělal už od začátku vše, aby to tak dopadlo. Se všemi hráči hostů byl největší kamarád už v kabinách, tak mi bylo jasné, že je něco špatně. Ale hráli jsme opravdu dobře, o poločase jsme vedli 2:1.

VIDEO: Šílená kulisa. Žákovské utkání Ratíškovic s Břeclaví zkazily nadávky

Rozhodčí byl údajně arogantní, například při udělování červené karty vašemu hráči Janotovi za strkanici se soupeřem. To vás nastartovalo?

Co se týče udělování karet, tak to byla úplná hrůza. Důkazem toho je posuzování faulu na Marka Vorla v 55. minutě. Byl na něj strašně brutální zákrok na červenou, rozhodčí ale nedal ani žlutou. Kdybychom se nezačali dohadovat o kartu, tak ji nedá. Pak z toho udělal úplný guláš. Červenou kartu dal našemu hráči, který u toho nebyl a normálně hrál dál. Pak i žlutou, a i když už jednu měl, tak pokračoval ve hře. Strašný. Náš hráč byl chycený pod krkem a nic. Myslím si o tom své.

Komentář Františka Bílka: Novosedlická kauza potvrzuje smutný postcovidový fakt

Vše vyvrcholilo po zákroku na vás v 87. minutě. Prý jste měl roztrhlou štulpnu a šrám na noze pod ní. Rozhodčímu jste nohu ukazoval. Jak reagoval?

Při odkopu ve vápně mi frajer ze strany přejel lýtko s kotníkem. Rozhodčí to nepísknul a ještě si to přišel ke mně obhajovat. Tak jsem mu to ukázal, on se mi vysmál a řekl, že to mám dobrý. Já tam měl šrám od krve až ke kotníku. Tak jsem mu řekl, jestli se nezbláznil. On začal tahat druhou žlutou kartu, tak jsem mu řekl, ať ji nevytahujete. A zbytek už víte ze zápisu…

Slávisté na Letné zdemolovali záchody, Tvrdík to zaplatí. Sparťané si naběhli

Bouchlo to ve vás? Pamatujete si přesně, co jste dělal, nebo jste měl rudo před očima?

Saze ve mě nebouchly, ani rudo před očima jsem neměl. Rozhodčí dostal, co si zasloužil. Hosté ho bránili, neuvěřitelný. Ještě vsuvka - to stejné trio pak pískalo zápas Jílové - Kadaň a co tam předvedlo, to bylo taky strašný.

Omlouval jste se pak sudímu?

Rozhodčímu jsem se neomlouval. Nebylo za co. Utekl k hostům do chumlu, ti ho bránili. On se ještě smál.

Proč volal rozhodčí policii?

Policie byla rozhodčím přivolána jen proto, že se báli vylézt z kabin. Asi právem, protože i lidi jim slíbili. Police se rozhodčím vysmála. My žádali o dechovou zkoušku, přišlo nám totiž od začátku něco špatně. Ale nevím, ja to dopadlo, jestli jim policie dala dýchnout.

Za řeči začnu vyhazovat. Nejstarší krajský rozhodčí bude pískat i po osmdesátce

Říká se, že Novosedlice nejsou celkově příliš oblíbené u rozhodčích, protože je vás tam pár horkých hlav… Cítíte, že vás v krajské soutěži nechtějí?

To nevím, ale je pravda, že v B třídě po nás šlapou skoro všude. Hlavně doma, což je zvláštní. V každém mančaftu je ale pár bláznů, to je normální.

Jaký očekáváte trest?

Je mi úplně jedno, jaký dostanu trest. Já už mám vše za sebou, hrál jsem v Novosedlicích jen pro radost. Co je moc, to je ale příliš. Přeju si, aby mě předvolali na disciplinárku, to by pak byla legrace. Akorát mě mrzí do budoucna, že to všem hajzlům projde. Někdo by s tím měl něco dělat. Hráči jsou trestáni, tak by měli i rozhodčí. Za tohle by si zasloužili minimálně rok a pokutu.