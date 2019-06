Od začátku přípravy s Prostějovem trénuje obránce Jan Kotouč z Olomouce. Do ofenzivy klub získal zkušeného záložníka Marka Střeštíka, vicemistra světa ve dvacítkách z roku 2007. Další novou tváří je David Pašek. „Jan Kotouč a David Pašek už s týmem zahájili letní přípravu. Marek Střeštík ještě vyřizuje nezbytné formality ve svém dosavadním působišti v Maďarsku,“ prozradil předseda 1. SK Prostějov František Jura.

Střeštík má za sebou ve dvaatřiceti letech poměrně bohatou kariéru, byť předpoklady mimořádného talentu, který zazářil na stříbrném mistrovství světa dvacítek v roce 2007 v Kanadě, se mu naplnit nepodařilo.

Rodák z Komárna vlétl do ligy v Brně, zkoušel to také v pražské Spartě. Nakonec zakotvil v Maďarsku, kde hrál od roku 2012 až do letoška. Naposledy ve druhé lize za Györ. Uplynulý ročník zakončil s bilancí 4 gólů a 11 asistencí ve 30 zápasech. „Je to zkušený hráč, který by nám měl v ofenzivě pomoct,“ řekl kouč Oldřich Machala.

Brněnskou minulost jako řada současných prostějovských fotbalistů má také David Pašek, středopolař, který přichází z druholigových Vítkovic.

S mužstvem trénují momentálně také dva srbští fotbalisté – křídelník Stefan Ilič a obránce Predrag Stanimirovič. O jejich dalším působení v Prostějově se ale teprve rozhodne.

Byť měl Prostějova v průběhu jara poměrně vážné starosti se záchranou, nakonec vystoupal až do poloviny tabulky. Mužstvo kouče Machaly tedy chtít minimálně zopakovat, či dokonce vylepšit devátou příčku z minulého nováčkovského ročníku. „Dávat si před začátkem sezony jako nejvyšší metu záchranu v soutěži by bylo málo,“ potvrdil Jura.

„Určitě máme ambici hrát ve středu tabulky. Opory týmu u nás zůstávají, náš kádr posilujeme o několik šikovných hráčů. Není důvod jít do dalšího ligového ročníku se skloněnou hlavou,“ dodal předseda klubu.