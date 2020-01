Po čtyřech a půl letech opustil slezský klub, se kterým postup do první ligy zvládl v sezoně 2015/2016. „Dával jsem si pro a proti, musel jsem zvážit, kam se ubrat. Mně je absolutně jedno, jestli klub hraje první nebo druhou ligu, rozhodoval jsem se podle ambicí a lákala mě výzva, že Brno chce postup,“ povídá Dreksa.

Přitom na Karvinou může narazit v případné baráži. Zbrojovce po podzimu patří ve druhé lize třetí příčka, jeho bývalému zaměstnavateli o soutěž výš předposlední patnáctá. „Když jsem se v Karviné loučil, říkal jsem, ať se hlavně nevidíme a nepotkáme v baráži. Doufám, že se Karviná zachrání, s Brnem postoupíme přímo a nějakou měrou k tomu opět přispěji,“ přeje si prostějovský rodák.

V jeho uvažování hrál klíčovou roli ještě jeden faktor. Z Brna pochází jeho manželka a tchán je Petr Maléř. Bývalý prvoligový obránce a především asistent trenéra Miloslava Machálka u prvního týmu Zbrojovky. „Manželka právě byla proti Brnu. Přece jenom víte, jaký je český národ. Zvažoval jsem, jaké budou ohlasy, zda to bude nepříjemné, abychom taky mohli někdy přijít na nedělní oběd,“ usměje se obránce.

Na řadě je zimní dril

Pavel Dreksa

- odchovanec prostějovského fotbalu, poprvé naskočil do ligy za Olomouc v roce 2009

- ze Sigmy postupně hostoval v Ústí nad Labem, Baníku a ve Znojmě, následné hostování v Karviné se změnilo v přestup

- v Karviné hrál až do prosince, pouze v roce 2018 si vyzkoušel angažmá v ázerbájdžánském Něftči Baku

- v nejvyšší soutěži odehrál 129 zápasů a vstřelil v nich osm branek

- jedno utkání odehrál na světovém šampionátu do dvaceti let v roce 2009 po boku Ondřeje Mazucha či Lukáše Marečka

S tchánem se o přestupu bavil. „Kdyby mi řekl, ať se na to vykašlu, nejdu do toho. Ovšem Brno mi doporučoval. Neviděl jsem žádný problém a rozhodl jsem se pro něj,“ líčí někdejší mládežnický reprezentant, který nastoupil na mistrovství světa do dvaceti let v roce 2009.

Žádné negativní zmínky na přestup zatím nezaznamenal. „Určitě si spousta lidí může něco myslet, ale to je mi jedno, neřeším to. Vím, že mě chtěli trenér a sportovní ředitel, což je pro mě nejdůležitější,“ hlásí Dreksa.

Patří nejspíš k menšině fotbalistů, kteří se těší na začátek zimního drilu. Zbrojovka odstartuje v pondělí ráno. „V létě jsem přípravu neměl kvůli zranění, takže se po dlouhé době těším, až to začne. Uvidíme, jak dlouho mi to vydrží,“ culí se.

Minulý ročník promarodil s bolavou achilovkou. Po návratu naposledy naskočil 8. prosince proti Olomouci, ovšem střídal kvůli natrženému lýtku už v desáté minutě. Teď se cítí stoprocentně fit.

Nemohl se natolik dočkat, že už od pondělí trénuje sám. „Chtěl jsem se připravit na začátek, aby to pro tělo nebyl velký šok. Zatím je všechno v pohodě a doufám, že to vydrží do konce kariéry,“ sděluje odchovanec olomoucké Sigmy.

Vánoční svátky prožil s rodinou v zahraničí, ovšem váhu si hlídat nemusel. „Sladké moc nejím, cukroví vůbec, to jde mimo mně, ani kapr nebyl. Vánoce ani Silvestra jsme moc neslavili. Na dovolené jsme si odpočinuli, načerpali síly,“ podotýká.

Zapadnout do nové kabiny pro něj těžké nebude. „To mi nedělá problém, těším se na nové kluky. Brno má spoustu dobrých odchovanců a šikovných hráčů. Tým má potenciál, což byl jeden z důvodů, proč jsem se pro něj rozhodl,“ dodává Dreksa.