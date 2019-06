Úplně hladká však domluva nebyla, že?

Bylo to takové trošku… Na jaře nebyly moje ani týmové výkony úplně růžové. Po výborném podzimu jsme si přitom řekli, že budeme pokračovat. Na jaře jsem úplně nehrál, i když si myslím, že jsem mohl dostat víc šancí, ale nakonec jsme se dohodli, že smlouvu podepíšu.

Mluvilo se o vašem návratu do pražské Slavie.

Táhlo se to už od minulého roku, když bylo jasné, že skončí Juniorská liga. Byl jsem v kontaktu s Jirkou Bílkem, který má na starosti vznik nového béčka, které bude hrát třetí ligu. Nakonec to dopadlo jinak, byly tam tlaky od manažerů Slavie, aby hráli hlavně mladí. Kdybych to přijal hned vloni, byl bych tam, ale já chtěl ještě rok zůstat v Hradci.

Teď vás Slavia lákala?

Byl bych tam jako starší hráč, který by nastavil kabinu, předával zkušenosti. Vím, jak to chodí. Hrál bych, ale ne za každou cenu. Musím říct, že mě to lákalo, i když by to vlastně byla taková konečná.

Příprava na život po kariéře, že?

Ano, přecházení na asistenta trenéra. Nebylo by to o mně, ale o mladých hráčích. Tady jsou ambice na první ligu, tam by to byla výchova.

Už přemýšlíte, co budete dělat, až skončíte?

Už asi rok. Je mi jedenatřicet, zdraví už nikdy nebude stoprocentní. Na Slavii mám dobré kontakty. Znám trenéry, lidi kolem áčka, hráče, už jsem seděl se sportovním ředitelem Honzou Nezmarem. Táta byl hokejový trenér, myslím, že bych po něm mohl něco zdědit.

Ale teď musíte zvládnout další letní přípravu.

Na kluky, na hřiště jsem se opravdu těšil. Dávám to celkem v pohodě, Ale že bych se těšil na běhání, to ne…

Přestoupí? O Koubka se prý zajímá FC Porto



Bývalý hradecký brankář Tomáš Koubek by mohl změnit dres a nová adresa má zvuk. Šestadvacetiletý fotbalový reprezentant se prý ocitl v hledáčku klubu FC Porto, který shání gólmanskou jedničku za hvězdného Španěla Ikera Casillase, jenž se zotavuje z infarktu. Informoval o tom list A Bola. Koubek, který působil v Liberci, ve Spartě a nyní má za sebou dvě sezony ve francouzském Rennes, by s portugalským celkem zasáhl do kvalifikace o Ligu mistrů. Porto se údajně také zajímá o Gianluigiho Buffona, který skončil v Paris St. Germain.