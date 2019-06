Tři Dvory /ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ - Fotbalista Lukáš Kmoch už toho má za sebou hodně. Za Kolín a Polepy si zahrál ČFL či divizi. Ale takový zápas? "To jsem nikdy nezažil a doufám, že už ani nezažiju," řekl po vítězství 30:2, kterým Tři Dvory v okresním přeboru Kolínska popravily Český Brod C.

Lukáši, třicet gólů, to je dost divočina. Co se to na hřišti dělo?

Soupeř přijel v osmi lidech a navíc měli v sestavě ještě nějaké dorostence, kteří už v ten den hráli jeden zápas v Čáslavi. Museli to prý u nás odehrát, protože by jinak dostali jako klub pokutu. Nebavilo to ani nás, ani je.