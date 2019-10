Zabiják. Jinak snad ani nejde nazvat počínání Jana Jíchy. Velimský útočník v deseti zápasech krajského přeboru skóroval patnáctkrát. V posledním kole se trefil dokonce pětkrát!

Jan Jícha (v modrém). | Foto: Robert Schedling

„Byl to od něho parádní zápas, a to ještě neproměnil penaltu. Honza předvádí asi víc, než jsme od něho čekali. Věděli jsme, že je střelec, ale on je hrozně platný i ve hře. Na hřišti bojuje a pro tým udělá strašně moc. Kolem něho rostou výkonem další hráči,“ našel slova chvály pro svého elitního střelce trenér Zdeněk Šmejkal.