„Před rokem jsem z mnoha stran slyšel, že takové prohlášení je velmi sebevědomé a že se to může otočit i proti nám. Ten pocit jsem zažil po prvních třech kolech minulé sezóny, kdy jsme figurovali mezi posledními týmy v tabulce. Pokud by do soutěží nezasáhl covid 19, tak by nám v konečném zúčtování taková úvodní ztráta chyběla k boji o postup. Abychom mohli mít opět tento pro někoho sebevědomí cíl, musíme mít připravený kádr a zároveň zázemí a podmínky pro třetí ligu. Dovolím si říct, že s podporou města tyto podmínky Kolín splňuje a bude hodně záležet, jak novou sezonu zahájíme a jak si povedeme v úvodních zápasech,“ dodal.

A ambice klubu do budoucna?

Pokud se nám v budoucnu podaří postoupit do třetí ligy, tak cílem určitě bude hrát v této soutěži důstojnou roli a nastálo se v ní usadit. S tím také velmi souvisí otázka výchovy mládeže a dalšího uplatnění vycházejících dorostenců, kterých bude nyní každý rok stále více. Proto velmi důležitou otázkou spojenou s ambicemi celého klubu, je založení B týmu jako rezervu pro A tým.

K jakým hráčským změnám došlo ve vašem kádru?

Tato otázka je vždy spojena s ukončením staré sezony a začátkem nové. Samozřejmě i u nás došlo k odchodům a příchodům v kádru, ale já bych chtěl jednou odpovědět na tuto otázku tak, že A tým byl doplněn třeba o dva až tři vychované dorostence. Letos se nám to podařilo tak napůl, ze čtveřice našich kmenových odchovanců je již delší dobu zařazený v kádru David Koděra a velmi dobře si v přípravě zatím vede Tomáš Suchý, z Chrudimi se nám vrátil loňský odchovanec Zdeněk Prokůpek, který se také zapojil do přípravy. Z loňského kádru náš tým opustili Štěpán Urban, Petr Němeček (FK Spoje Praha), Stanislav Rosendorf (FK Podolí Praha). Současné letní posily se z mého pohledu jeví zatím ve velmi dobrém světle. Jsou to Daniel Hudec (Ostrá), Ondřej Soběslav, Jiří Sodoma, Jakub Vojta (všichni FK Motorlet Praha).

Koho považujete za favorita skupiny?

Velmi ošemetná otázka. Bohužel si musíme uvědomit, že kromě týmů ve skupině C divize je další velký hráč a to je covid 19, ten může se vším tak hodně zamíchat, že předpoklady o favoritech se můžou rázem rozplynout. Pokud bych vycházel z minulé sezony, tak by se o první příčky mělo prát Vysoké Mýto, Náchod, Benátky a doufám, že i Kolín. Ale může se stát, že nás překvapí i další týmy, které hned v úvodu chytí vítěznou vlnu a bude se muset s nimi počítat.

Klub se vrátil ke starému názvu. Proč?

Na tuto otázku odpovím přirovnáním. Když se někdo narodí, dostane své jméno a v průběhu mnoha dlouhých let mu z různých důvodů někdo stále to jméno mění. A pak přijde doba, kdy je možné se ke svému původnímu jménu vrátit, tak proč to neudělat. To samé je i s naším klubem, byl založen v roce 1912 jako Sparta Kolín a pokud je to nyní možné, je naší historickou povinností se k původnímu názvu vrátit. Z mého pohledu je to i symbol poděkování všem hráčům a funkcionářům, kteří od roku 1912 v klubu hráli a pracovali a více jak stoletou tradici klubu budovali a zachovali do dnešní doby.

Proč jste změnili den a čas domácích utkání?

Toto řešíme již několikátou sezonu. Je jasné, že ať budeme hrát v jakoukoliv dobu, tak to vždy bude někomu vyhovovat a někomu ne. Je pravda, že jsme se snažili vyjít vstříc požadavkům hráčů a kabině a zároveň názoru, že v sobotu dopoledne mohou přijít diváci, kteří jsou v neděli odpoledne na jiném fotbale. Sobota dopoledne nepřinesla žádný efekt, který byl od tohoto termínu očekáván a tak jsme se rozhodli se vrátit k původnímu a léta zaběhnutému termínu v neděli odpoledne. Zda to bude mít efekt zvýšení počtu diváků na našich domácích utkáních, ukáže čas a já bych si to samozřejmě moc přál. Tímto bych chtěl všechny sportovní příznivce kolínského sportu pozvat do našeho areálu, aby stejně tak jako je podporován kolínský hokej, byl někdy v budoucnu podporován i kolínský fotbal.

Naše první domácí utkání by se mohlo hned stát šlágrem celého podzimu, protože v neděli 30. srpna od 17 hodin hostíme lídra minulého ročníku SK Vysoké Mýto.