„Vzhledem k tomu, že jsme v předchozích třech zápasech proti týmům z divize výsledkově ani herně neuspěli, chtěli jsme toto utkání zvládnout a napravit si reputaci. A to se nám povedlo. Těší mě to i proto, že každý zápas navíc dává prostor hráčům širšího kádru,“ uvedl trenér Radek Kulhánek.

Velim neměla se soupeřem výraznější práci. Naprosto v poklidu si došla pro postup.

„Snažili jsme se vstřelit co nejrychleji branku, abychom otupili snahu Suchdola o co nejlepší výsledek, a to se nám podařilo,“ dodal.

Kaňkou je zranění Vocela a Jíchy. „Doufám, že se dají do konce týdne dohromady. Z tohoto pohledu nevyzněla generálka moc dobře,“ konstatoval Radek Kulhánek.

Branky: 8. a 58. Jícha, 33. Michálek, 52. Vocel, 86. Šourek. Poločas: 0:2.

Velim: Drápela – Nejedlý (46. O. Kosina), Petrů, Šourek, Martikán – Záhora – Dudek (55. Hruška), Michálek, Kukal – Vocel (65. Kmoch) – Jícha (87. Dejmek).