Kdo se v sobotním odpoledni procházel kolem fotbalového areálu Bohemia Poděbrady a následně zavítal přímo do jeho útrob, musel být nadšený. Na zdejší umělce totiž rozdávali radost hráči Velimi (krajský přebor). Ti v dalším přípravném utkání rozstříleli Chlumec nad Cidlinou B (krajský přebor) 5:0.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„I když výsledek vypadá jednoznačně, tak jednoznačné to nebylo. První půle byla vyrovnaná, soupeř šel dokonce hned v úvodu sám na brankáře Drápelu, ten nás ale podržel. Po změně stran už byl rozdíl výraznější, hlavně poté, co soupeř vystřídal. Těší mě také to, že jsme udrželi nulu. Byl to výborný přátelák,“ uvedl trenér Velimi Zdeněk Šmejkal.