„Prvních pětadvacet minut byla hra z naší strany vynikající. Bylo ale jasné, že takovým presinkem celý zápas hrát nejde,“ uvedl trenér Velimi Zdeněk Šmejkal.

„Do druhé půle jsme prostřídali a už to nebylo ono. Na hřiště přišlo pět nových lidí a trvalo, než se naplno dostali do zápasu. Přátelský zápas to ale byl výborný,“ dodal.

„Velim má kvalitní kádr. V divizi by určitě obstála,“ uznal trenér Kutné Hory Radek Kulhánek.

Další přípravný zápas odehraje Velim v sobotu od 16 hodin na půdě Nového Bydžova.

Branky: J. Kulhánek – Petrů 2, Vocel. Poločas: 0:2.

Kutná Hora: Malý (46. Jeřábek) – Saulich, Exner, Franc, Pleva – Semrád – Vlášek, Nekvinda, Hradílek – J. Kulhánek – Cimr. Dále střídali Miškovský, Kolůvek.

Velim: Drápela (46. Dejmek) – Kedršt, Seifert, Petrů, O. Kosina – Jansta, Záhora, Vocel, Hruška – Jícha, Dudek. Dále střídali Kasal, Kopáček, Nejedlý, Kukal.