F-evoluce zatím na území Středočeského kraje válcuje svého protivníka. Jak tomu bude na Kolínsku? Těžko říct. Od potenciálních voličů se to dopředu tolik nedovíte. Deník udělal průzkum mezi některými oddíly, jasno ale mají jen některé. Jiné svoji volbu tají, nechtějí odkrýt karty předem.

„Nového předsedu máme vybraného, ale zveřejňovat to rozhodně nebudeme,“ zní často z úst funkcionářů nebo trenérů vybraných oddílů. „Rozhodneme se až těsně před valnou hromadou,“ mlží další oslovení.

Je ale pár výjimek, které karty neskrývají a nemají problém jméno svého kandidáta zveřejnit. „Naším favoritem je Michal Škopek, protože chceme změnu, a to z několika důvodů,“ řekl hráč býchorského béčka Marek Chvalovský.

„Jednou mi před několika lety řekl jeden rozhodčí, že se fotbal dělá v týdnu a o víkendu se sklízí ovoce. A myslím si, že nastala ta doba, kdybychom toto měli změnit a fotbal by se měl rozhodovat o víkendech a ovoce by se mělo sklízet po sezoně. Ať už je úroda dobrá, anebo ne. Aby kluby přestaly finančně podporovat lidi, kteří ten fotbal dělají v týdnu. Finance, které získávají od sponzorů a od obcí jako dotace, použili na rozvoj mládeže, zvelebování areálu atd.,“ řekl hráč býchorského béčka Marek Chvalovský.

„Pokud chceme změnit vedení ČMFS, musíme začít od okresů. Zástupci okresů volí zástupce kraje a ti dál vedení ČMFS. Tím nechci říct, že všichni v OFS jsou špatní a je třeba je vyměnit. Ale myslím, že nová krev by této myšlence pomohla. A když jsem viděl kandidátku opozice, jsem pro změnu ve vedení svazu. Většinu lidí znám, a to mi dává naději, že by změna měla smysl,“ podotkl trenér Bečvár Josef Kuba.

Ten kvituje také to, že je post předsedy víc kandidátů. „Určitě je dobré, že je možnost volit zástupce do OFS z více kandidátů. Aby to právě nebyla jen fraška jako v minulosti, kdy všichni zvednou ruku pro předem vybraného kandidáta,“ dodal.

Podle Radka Kulhánka, manažera Červených Peček, je vhodnějším kandidátem na post předsedy Ivo Pařík. „Je to fundovaný člověk, který fotbal vede kvalitně spoustu let a nevidím jediný důvod, proč by tomu mělo být jinak. Žádný problém zde nikdy nebyl,“ sdělil Deníku a dodal: „U pana Škopka si naopak nejsem jistý, zda je seznámen s problematikou fotbalu s věcmi, které s tím souvisí. Znám jeho názory a pochybuji, že by změna předsedy vedla ku prospěchu věci a lepšímu vedení OFS.“

Velmi podobně vnímá oba kandidáty i Jiří Vrkota, předseda Nové Vsi I. „Z jednoho prostého důvodu preferuji pana Paříka. Já si nejsem jist, zda pan Škopek ví, co vše obnáší post předsedy OFS,“ sdělil. Dle jeho názoru navíc svaz v Kolíně funguje velmi dobře a nikdy s ním neměl žádný problém.

„Kdykoli jsem cokoli potřeboval, vždy se to vyřešilo k vzájemné spokojenosti. Svaz mi byl také velmi nápomocen, když jsem zhruba před pěti lety sám naskakoval do předsednictví klubu. Ono totiž není vůbec lehké se v takové pozici zorientovat,“ dodal. Podle Vrkoty navíc nejsou nějaké hurá akce k ničemu dobré a podobná radikální řešení jsou nešťastná.

Opačný názor pak zastává Dušan Hrabal, předseda Radimi. Ten zná oba kandidáty relativně dobře. Dle jeho slov je Pařík už přeci jen už trošku starší, ale rozhodně chytrý pán, který pro fotbal určitě něco udělal. Přesto je podle Hrabala čas na změnu, která by svaz nějakým způsobem oživila a restartovala.

„Nezatracuji ani jednoho, to rozhodně ne, Michal Škopek má samozřejmě svoje mouchy, ale změna by tomu prospěla. Proto ve shodě s celým naším klubem preferuji Michala Škopka,“ uvedl Hrabal a dodal: „Nicméně sám jsem osloven Fevolucí, abych tam pracoval v jedné komisi, takže asi nemůžu být úplně objektivní. Od změny si ale slibuji změnu v oblasti mládežnického fotbalu, aby se znovu nakopnul.“

Dojde ke změně, nebo zůstane vše při starém? Na tuto otázku si musíme počkat do čtvrtečního večera.

Kandidáti na funkci předsedy VV OFS Kolín

Ivo Pařík

Michal Škopek

Seznam kandidátů na funkci člena VV OFS Kolín

Jan Břečka

Věnceslava Hrabalová

David Hybeš

Aleš Kobliha

Radek Kulhánek

Alois Nouzák

Radek Pařez

Ivo Pařík

Petr Procházka

Petr Skořepa

Zdeněk Tasch

Miroslav Tomáš

Jaroslav Vedral

Zbyněk Vokoun

Seznam kandidátů na funkci člena revizní komise OFS Kolín

Jan Brož

Petr Hamták

Zdeněk Hejduk

Jiří Karl

Vít Mádle

Karel Nutil