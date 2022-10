„Dohrávka se hrála na těžkém terénu. Nebyl to moc fotbal na koukání. Hrálo se hlavně vzduchem a tam kralovaly obě obrany. Na šance bych řekl, že jsme byli lepší. Bohužel žádný gól jsme nedali. Museli jsme dvakrát nuceně střídat, a to nám taky nepomohlo. V posledních pěti minutách jsme měli možnost dvakrát rozhodnout, ale nevyšlo to. Pozitivní je nula vzadu. Penalty se nám nepovedly, a tak bral bonusový bod soupeř. Kluci to odmakali a moc věcí se jim vytknout nedá. Snad budeme mít příští zápas větší štěstí,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.