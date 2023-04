Tresty

2 soutěžní utkání: Mlika Radovan (Týnec n. L.)

Pokuty

Sokol Cerhenice – 2.000 Kč

Novotný Jan (Cerhenice) – 1.000 Kč

Šotka Milan (Svojšice) – 500 Kč

Jeřábek Jan (Křečhoř) – 500 Kč

Rak Pavel (Křečhoř) – 500 Kč

Moravec Josef (Břežany) – 500 Kč

Váša Michal (Týnec n. L.) – 500 Kč

