Pozadu nezůstali ani střelci, tři z nich vstřelili hattrick. A jak jejich výkony hodnotí trenéři?

Josef Čáslava (38 let). „Prakticky celou svou kariéru strávil v Bečvárech. Je to univerzál, může zaskočit v obraně, v záloze a jak prokázal v posledním zápase, tak i v útoku. Je to hráč, ze kterého by si měli brát mladí hráči příklad, a to hlavně v tréninkové účasti a přístupu k tréninku. Nepolevil ani v době, kdy nenastupoval v základní sestavě. A za to si ho velmi vážím,“ uvedl trenér Bečvár Josef Kuba.

Martin Novotný (30 let). „Do Velimi přestoupil před čtyřmi roky z Cerhenic. Tři roky působil v A-týmu a poslední rok hraje za B- tým. je to rychlostní typ, ideální hráč do útoku nebo na kraj zálohy,“ řekl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Ondřej Richter (20 let). „Je to náš odchovanec, který pochází z Třebovle a je členem áčka, ale díky jeho malé vytíženosti nám přišel pomoc a hned dal tři góly. Bohužel to na výhru nestačilo. Kaňkou bylo, že se zranil a druhý den nemohl jít v derby ani na lavičku. Jinak v mládežnických kategoriích byl hodně gólový, v současné době hraje v obraně, někdy v záloze,“ řekl trenér Peček B Karel Holub.

Brankáři s nulou

2 – Svoboda (Velim B), Stoupa (Bečváry).

1 – Pazdera (Tuklaty), Douděra (Krakovany),Linhart (Červené Pečky/Pašinka), Jeřábek (Ratboř), Skočdopole (Libodřice), Veselý/Lepší (Štítary), L. Havránek (Kouřim).

Minutová neprůstřelnost

180 – Stoupa (do dalšího kola jde s 180 minutami), 158 – Pazdera (69), 150 – Douděra (1), 145 – Svoboda (145), 142 – Linhart (1), 123 – Skočdopole (91), 116 – L. Havránek (116), 103 – Jeřábek (55), 77 – Lepší (77), 72 – Hrouda (Bečváry, 12), 54 – Hradecký Plaňany, 54), 53 – Rybák (Nučice, 11), 51 – Krutský (Nučice, 39), 48 – Málek (Jestřabí Lhota, 30), 47 – Volkov (Tuchoraz, 1), 36 – Ferst (Tuchoraz, 36), 32 – Hanuš B (Pečky, 25), 31 – Sodoma (Tuchoraz, 2), 30 – Veselý (30), 21 – Cmár (Pečky B, 7), 14 – Hemmer (Pečky B, 14), 10 – Pospíšil (Červené Pečky, 5).

Střelci

5 – Svoboda (Červené Pečky).

4 – Čáslava (Bečváry).

3 – Gembiczki (Ratboř), Dostál (Krakovany), Richter (Pečky B), Horáček (Bečváry), Snížek (Kouřim), Novotný (Velim B).

2 – Vondráček, Kostak (oba Tuklaty), Jehlička, Zajíc, Nedbal, Kuchař (vš. Velim B), Špinka (Krakovany), Kiewak, Žemba, Olah Jan, Nedvědil (vš. Plaňany), Dittrich (Libodřice), Kubalík (Nučice), Kubín (Bečváry), Kalivoda (Štítary), Klička (Jestřabí Lhota).