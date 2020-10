1. Jak moc vám komplikuje nucená pauza rozjetou sezonu?

2. Myslíte si, že se podzimní část dohraje?

3. Souhlasíte s nařízením vlády ohledně zastavení sportovních soutěží? At' už profesionálních, či amatérských?

4. Jak vypadá váš tréninkový plán v době pauzy?

VELIM B

Jiří Ptáček (trenér)

1. – 2. Vzhledem k aktuální situaci, kdy počty nakažených osob stále stoupají a přibývá hospitalizovaných, jsem přesvědčen, že se nejedná o nucenou pauzu, ale o konec podzimní části. Otázka je, jak a kdy se případně zbývající zápasy dohrají a jakou podobu bude mít jarní část soutěže.

3. V danou chvíli musíme rozhodnutí respektovat a doufat, že zavedená nařízení situaci co nejdříve zlepší.

4. Tréninkový plán je stejně jako na jaře individuální, ale vzhledem k uzavření všech sportovišť, a i s ohledem na podzimní nevlídné počasí, to určitě nebude ideální.

LIBODŘICE

Adam Baško (trenér)

1. Samozřejmě komplikace to je veliká. Nikdo neví, jak se zápasy, pokud to bude možné, budou dohrávat. Nám se výsledkově dařilo, takže mě přerušení mrzí o to víc. Navíc nás chodí na domácí a na venkovní zápasy podporovat mnoho fanoušků, a i kvůli jim je to škoda.

2. Myslím si, že nedohraje. Podle mě budeme rádi, když se začne na jaře v řádném termínu.

3. U nás amatérů tomu rozumím, přece jenom nakažených přibývá stále víc a nějaká opatření přijít musela. U profesionálních klubů je to o dost větší problém. Hráči jsou za hraní placení a kluby jsou teď více méně bez příjmu. Dle mého měli profesionální soutěže pokračovat bez diváků. Přece jenom jsou všichni hráči před zápasy testováni a tím se riziko nákazy snižuje.

4. Bohužel v tréninku, jak jsme zvyklí, pokračovat nemůžeme, a proto jsme přešli k individuální přípravě. Je na zodpovědnosti každého hráče, jak se k tomu postaví, ale jak znám kluky v Libodřicích, flákat se nebudou a doufám, že se co nejdříve sejdeme na hřišti v dobré formě a navážeme na dobře rozehraný podzim. Závěrem přeji všem hráčům, fanouškům a funkcionářům pevné zdraví a nervy v této nelehké době a těším se, že se budeme setkávat, co nejdříve to jen půjde.

JESTŘABÍ LHOTA

Martin Mikeš (trenér)

1. Možnost pořádně potrénovat jsme měli zhruba před týdnem, už i poslední zápas s Plaňany byl přeložen. To, co máme rádi, nám chybí. Tréninky a víkendový zápas jako vyvrcholení týdne.

2. Vzhledem k současné situaci si myslím, že se podzimní část sezony nedohraje.

3. Profesionální soutěže bych nechal pokračovat, hráči jsou pravidelně testováni, kluby za to vydávají nemalé peníze. U amatérských soutěží to dokážu pochopit, hráči nemají tak striktní režim, chodí do práce, ale pauza by neměla být tak dlouhá.

4. Trénujeme prozatím individuálně, kluci si chodí zaběhat nebo zahrát v omezeném počtu. Hlavně všem přeji hodně zdraví, ať můžeme brzy zase bez omezení dělat to, co nás baví.

BEČVÁRY

Josef Kuba (trenér)

1. Pokud by byla nucená pauza jen dva týdny, tak bychom ji vítali vzhledem k zdravotním problémům některých hráčů. Byl by to potřebný čas na vyléčení. Pro zdravé hráče je to ale nepříjemné, jako mužstvo vypadneme z herního rytmu.

2. Můj osobní názor je, že podzim se nedohraje. Uměl bych si představit pauzu maximálně tři týdny. Pak by se asi daly najít náhradní termíny, případně přesunutí třeba dvou kol do jarní části. Ale situace se příliš pozitivně nevyvíjí. Myslím, že pauza bude delší a tím se dostaneme do problémů s termíny

3. Osobně si myslím, že jsou rizikovější činnosti, než je fotbal. Souhlasil bych, aby se hrálo bez diváků, dokud se situace nezlepší. Ale zastavit soutěže úplně mi nepřijde nutné. Myslím, že statisticky toto nepatří mezi významný zdroj přenosu nákazy

4. I v době pauzy se snažíme trénovat, ale s omezeným počtem hráčů. Pak bude asi také na každém, aby se udržoval individuálně. Pokud se soutěž znova rozběhne, chceme být připraveni. A to by si měl uvědomit každý hráč. Myslím, že jeden trénink na hřišti a jednou se v týdnu proběhnout sám je v možnostech každého z nás.

PEČKY B

Karel Holub (trenér)

1. Pauza nám sezonu komplikuje. O víkendech není co dělat.

2. Dle vývoje se určitě nedohraje. A mám obavy i z jarní části.

3. Nesouhlasím se zastavením profesionálních soutěží. Kluby vynakládají nemalé peníze na pravidelné testování hráčů, proto by měli hrát. Budou tím trpět nejvíce kluby hrající Evropskou ligu. U amatérských to musíme vydržet. Pokud se to někdy rozjede, tak se těším na anglické týdny.

4. Jak může asi vypadat, když nesmí trénovat víc jak šest hráčů. Sedíme doma a pijeme lahváče (smích).

CERHENICE

Jaroslav Jedlička (trenér)

1. Komplikuje docela dost. Vzhledem k tomu, že jarní část minulé sezony ze stejných důvodů ani nezačala, tak příprava na tuto novou sezonu, kdy hráči vlastně jen trénovali, byla extrémně dlouhá a všichni jsme se na zápasy těšili. Nyní je to všechno pryč a nedivím se frustraci, která ve fotbalových kruzích, na všech úrovních, panuje.

2. Možná na ligové či mezinárodní úrovni ano, u nás amatérů jsem, bohužel, skeptikem. Ve druhé polovině podzimní sezony již není mnoho prostoru pro hledání náhradních termínů a ani počasí nám to zřejmě neumožní.

3. Samozřejmě, že zdraví a životy všech, pro které je fotbal životním koníčkem, jsou na prvním místě. Počty nakažených a zemřelých jsou velmi smutná čísla, nicméně mě, a nejen mě, chybí řádné odůvodnění, proč právě to které odvětví průmyslu či zábavy, včetně sportovních aktivit, bylo nařízením vlády zastaveno/omezeno.

4. Následující dva týdny budeme trénovat ve stávajícím režimu dvakrát týdně s tím, že budeme rozděleni do skupin maximálně po šesti hráčích. Pak přijde změna času, která prakticky znemožní trénovat v týdnu venku po práci. Pokud a dokud bude naděje, že by se soutěž mohla znovu rozběhnout, přesuneme trénink na víkend, abychom se udrželi „ve formě“.

ZÁSMUKY

Václav Jindra (trenér)

1. Jelikož se nám podařilo do nové sezony vstoupit nad očekávání, tak nás určitě mrzí, že se soutěž přerušila. V létě jsme přihlásili B tým dospělých, který si drží prvenství ve IV. třídě B, a A tým je druhý ve III. třídě skupiny B , jeden bod za Českým Brodem C.

2. Myslím si, že vzhledem k aktuální situaci, jaká je v ČR, se letos už žádné soutěžní zápasy neodehrají. Je to škoda hlavně pro fanoušky, pro které se fotbal hraje.

3. Co se týká nařízení vlády k přerušení soutěží si myslím, že se mohlo hrát dál, určitě na profesionální úrovni, kde jsou všichni pravidelně testováni, i když třeba s omezeným počtem diváků nebo bez diváků. V nižších soutěžích je to složitější, ale z mého pohledu je to sport na čerstvém vzduchu a diváků tolik nechodí a také by se dalo hrát bez nich. Ale jak už jsem zmínil, fotbal se pro diváky, fanoušky hraje a bez nich je to divné, neúplné. Ta divácká kulisa na zápasech chybí. Na druhou stranu vládní rozhodnutí respektujeme a doufáme, že bude tahle divná doba co nejdříve pryč.

4. Tréninkový plán je v tuhle chvíli u nás individuální. Ne že by nešlo trénovat ve skupinkách, ale problém je, že nemůžeme využívat sprchy a šatny.

POLEPY B

Viktor Souček (trenér)

1. Neřekl bych, že komplikuje. Spíš nás všechny ta pauza štve. Tím spíš, že se nám po sedmi kolech konečně začínalo dařit jak výsledkově, tak i herně. Je mi jasné, že po znovurozjetí soutěže, pokud nastane, pojedeme znova od nuly.

2. Myslím si, že ne, respektive tomu nedávám žádnou naději, a to jsem věčný optimista.

3. S touto vládou nesouhlasím prakticky v ničem a s nařízením zastavit profesionální soutěže už vůbec NE! O těch amatérských bych byl schopen diskutovat, ale kdybych nebyl svědkem situací, jako například v kolínském Lidlu, kde jsem viděl asi na 1.000 m2 skoro 400 lidí. Myslím, že minimálně venkovní sporty by měly být povoleny.

4. Náš společný tréninkový plán nevypadá nijak, žádný není. Máme v týmu spoustu jedinců, kteří se věnují poloprofesionálně jiným sportům a ti mají své individuální tréninkové plány. U ostatních spoléhám na osobní zodpovědnost a věřím, že nicnedělání nikoho z nich nebaví a že každý nějakou tu fyzickou aktivitu vyvíjí. Pouze naši brankáři chodí třikrát v týdnu trénovat společně s jedním ligovým brankářem, pomáhají si vzájemně a věřím, že je to fotbalově posune, i když zápas je zápas.