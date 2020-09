„Luděk jde příkladem všem spoluhráčům. Téměř celou kariéru strávil v Krakovanech. Je to poctivý dříč, který kdysi hrával se svým bráchou Romanem v záloze. Já ho poté přesunul na pozici stopera. Kdyby ho neprovázela častá zranění, určitě by mohl hrát ve vyšší soutěži,“ řekl na adresu dvaačtyřicetileté opory trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Michalovi je 26 let a už v jeho letech patří mezi nejdéle sloužící hráče Čechie. Do Tuklat přišel z Dobrého Pole. V mládí ještě prošel dorostem v Kolíně. Okamžitě zapadl do místní party. Kromě hráčské kariéry odstartoval i trenérskou, v Tuklatech vede přípravkový tým. Největší předností Michala je přímočarost a hlavně tvrdá střela jeho silnou levou nohou. V Ratboři předvedl parádní výkon, dokázal táhnout tým a domácí si nevěděli rady, jak ho ubránit. Všechny tři branky byly krásným fotbalovým zážitkem," popsal Pytlouna jeho spoluhráč a bývalý trenér Tuklat Roman Nešpor.

Čest brankářů zachraňoval Douděra, který jako jediný udržel čisté konto.

Brankáři s nulou

2 – Svoboda (Velim B), Stoupa (Bečváry), Douděra (Krakovany).

1 – Pazdera (Tuklaty), Linhart (Červené Pečky/Pašinka), Jeřábek (Ratboř), Skočdopole (Libodřice), Veselý/Lepší (Štítary), L. Havránek (Kouřim).

Minutová neprůstřelnost

195 – L. Svoboda (do dalšího kola jde s 26 minutami), 180 – Stoupa (180), 175 – L. Havránek (28), 158 – Pazdera (16), 150 – Douděra (91), 142 – Linhart (1), 123 – Skočdopole (50), 103 – Jeřábek (7), 79 – Lepší (2), 72 – Hrouda (Bečváry, 12), 71 – Málek (Jestřabí Lhota, 71), 67 – V. Svoboda (Červené Pečky, 15), 59 – Hradecký Plaňany, 59), 53 – Rybák (Nučice, 10), 51 – Krutský (Nučice, 39), 47 – Volkov (Tuchoraz, 1), 45 – J. Kuba (Bečváry, 45), 44 – Ferst (Tuchoraz, 1), 41 – Hanuš B (Pečky, 41), 31 – Sodoma (Tuchoraz, 2), 30 – Veselý (30), 24 – Kubín (Bečváry, 24), 21 – Cmár (Pečky B, 7), 14 – Hemmer (Pečky B, 14), 10 – Pospíšil (Červené Pečky, 5).

Střelci

5 – Svoboda (Červené Pečky).

4 – Čáslava, Horáček (oba Bečváry), Snížek (Kouřim), Dostál (Krakovany), Gembiczki (Ratboř), Novotný (Velim B).

3 – Špinka, Tlučhoř (oba Krakovany), Richter (Pečky B), Dufek (Kouřim), Pytloun (Tuklaty), Kubalík (Nučice), Dittrich (Libodřice), Kubín (Bečváry), Žemba (Plaňany).