Velký Osek, který je momentálně na první příčce tabulky skupiny A, a má stejně stoprocentní bilanci jako Cerhenice, prohrával v polovině utkání se Sendražicemi 1:2. V poločase došlo k incidentu, který popsal v zápise rozhodčí Jakub Smoleňák jako „udeření rozhodčího v šatně rozhodčích během poločasové přestávky“.

Proti tomu se Novák ohradil. „Nejprve bych chtěl říct, že do kabiny rozhodčích jsem chodit neměl. To je fakt. Nicméně jsem šel říct rozhodčímu, že za hosty hraje hráč číslo osm, který není v zápise. Došlo k hádce a rozhodčí mě začal ze šatny vystrkovat. Došlo ke strkanici. To je celé,“ přiznal Zdeněk Novák.

Velký Osek nakonec utkání otočil. A všechny tři branky dal Ondřej Sodoma. Tu rozhodující třetí v první minutě nastavení. Na kontě má rovných dvacet gólů.

Tresty

10 soutěžních utkání (dále SU): Novák Zdeněk (Velký Osek)

4 SU: Nevšímal Petr (Nučice)

3 SU: Vrátný Pavel (Dobřichov), Novotný František (Břežany II)

Pokuty

Pavelka Josef (Bělušice), Kubalík Filip (Nučice), Urban Tomáš (Polepy) – všichni 500 Kč

Kocourek Josef (Třebovle) – 1000 Kč

FK V. Velký Osek – 3000 Kč

Ostatní

Brunclík Matěj (Konárovice) - žádost o prominutí zbytku trestu – zamítá se

Lanc Lukáš (Libodřice) - žádost o prominutí zbytku trestu – vyhovuje se