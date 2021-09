Oslavy sta let od založení klubu se budou konat v sobotu 11. září. Hlavním bodem programu bude stejně jako v Kouřimi utkání s týmem Real Top Praha. Výkop zápasu týmu FK Červené Pečky a výběru známých osobností ze světa sportu a šoubyznysu bude ve 14 hodin. O přestávce dojde k ocenění dlouholetých činovníků.

Real Top Praha přijede do Červených Peček | Foto: Foto: Jan Břečka

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.